Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,826 EUR +3,56% (21.07.2020, 11:46)



Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,829 EUR +4,28% (21.07.2020, 11:32)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (21.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Einigung der Europäischen Union auf einen Wirtschaftsfonds, der besonders betroffene Länder bei der konjunkturellen Erholung unterstützen solle, verleihe der Commerzbank-Aktie heute Auftrieb. Bei der Bank selbst stünden Anfang August Zahlen an. Bis dahin könnte noch einiges passieren.Denn bevor am 5. August die Quartalszahlen präsentiert würden, werde Aufsichtsratschef Stefan Schmittmann zwei Tage vorher sein Amt niederlegen. Bisher zeichne sich nicht ab, wer sein Nachfolger werden könnte. Es werde immer unwahrscheinlicher, dass jemand, der bereits im Kontrollgremium sitze, diese Aufgabe übernehme. Externe Bewerber seien aber auch noch nicht bekannt.Erst nachdem diese Personalie geklärt sei, solle es dem Vernehmen nach um die Neubesetzung des Vorstandspostens gehen. CEO Martin Zielke werde spätestens zum Jahresende gehen, nachdem er seinen Rücktritt angeboten habe. Ein Sanierungsprogramm könne erst ein neuer CEO angehen, auch wenn Zielke bereits einen wuchtigen Vorschlag ausgearbeitet habe.Was die Schätzungen für die Zahlen zum zweiten Quartal angehe, herrsche ebenfalls noch große Unklarheit, da sich nur wenige Analysten aus der Deckung wagen würden. Die allgemeine Unsicherheit sei aufgrund der Corona-Pandemie immer noch hoch. Da die Commerzbank aber keinen Eigenhandel betreibe, könnten hohe Handelsgewinne wie bei den US-Häusern das restliche Geschäft nicht auffangen.Allerdings hätten die starken fiskalischen Maßnahmen des Staates wie Kurzarbeitergeld und Kapital für Unternehmen bisher eine Pleitewelle verhindert. Die Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle bei der Commerzbank dürften trotzdem weiter ansteigen. Die von der Commerzbank selbst befragten Experten würden für die Bank im laufenden Jahr durchschnittlich mit einer Risikovorsorge von 1,52 Milliarden Euro rechnen und damit mit so viel wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Unter dem Strich könnte 2020 ein Verlust von 422 Millionen Euro stehen.Anleger sollten deshalb weiter an der Aktie festhalten und den Stopp bei 3,80 Euro beachten, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Der heute erfolgte Ausbruch über die 200-Tage-Linie bei 4,63 Euro sollte genau beobachtet werden. In den vergangenen Tagen sei es nicht gelungen, die Marke nachhaltig zu überwinden. (Analyse vom 21.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.