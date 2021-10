Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (28.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Commerzbank habe in der Woche bisher Verluste hinnehmen müssen. Nachdem am Mittwoch die Deutsche Bank trotz überwiegend guter Q3-Kennziffern den Sektor belastet habe, stehe die deutsche Nummer Zwei im Vorfeld der heutigen EZB-Sitzung erneut auf der Verliererliste. Immerhin dürfte ein aktueller Blick auf die Analysten-Einschätzungen die Anleger durchaus erfreuen.Konkret: Die Experten-Gilde sei vor den Q3-Zahlen (4. November) tendenziell zuversichtlich für die Commerzbank-Aktie gestimmt. So würden sieben von 28 bei Bloomberg gelisteten Analysten zum Kauf des Banken-Titels raten. Lediglich vier Experten würden das Papier verkaufen, 17 Analysten nähmen eine neutrale Haltung ein. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 6,25 Euro. Nach der Vorgabe hätte die Aktie zumindest kein weiteres Abwärts-Potenzial.Die Commerzbank-Aktie verliere am Donnerstag rund 1,5 Prozent und notiere bei 6,19 Euro. Charttechnisch sei damit die Welt noch in Ordnung. Wichtig wäre, dass die Unterstützungszone zwischen 5,97 Euro und 6,08 Euro halte. Auf dem Weg nach oben sollten Anleger das Verlaufshoch bei 6,43 Euro im Blick haben. Werde das überwunden, sei Platz bis zum Mehrfach-Hoch 6,85 Euro."Der Aktionär" sei für die Commerzbank-Aktie langfristig optimistisch gestimmt. So bestehe durchaus die Chance, dass das Finanzinstitut am kommenden Donnerstag (4. November) mit Blick auf womöglich geringere Kreditrückstellungen und höheres Nettozinseinkommen die Markterwartungen übertreffe. Auch das Chartbild stehe höheren Kursen nicht im Wege.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von "Der Aktionär".