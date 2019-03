XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,015 EUR -3,33% (21.03.2019, 14:16)



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,01 EUR -2,91% (21.03.2019, 14:30)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (21.03.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei Commerzbank und Deutscher Bank würden am heutigen Donnerstag die Aufsichtsräte tagen. Bei der Sitzung dürfte es in erster Linie um die Genehmigung der Jahresabschlüsse gehen. Durch die jüngsten Entwicklungen bezüglich einer möglichen Fusion der beiden Institute verspreche der Termin aber dennoch Spannung.Auch wenn der primäre Grund der Zusammenkunft ein anderer sei - das beherrschende Thema bei den jeweiligen Treffen der Kontrolleure von Deutscher Bank und Commerzbank dürften die Diskussionen über eine mögliche Fusion der beiden Großbanken sein. Entsprechende Gespräche seien am Sonntag nach monatelangen Spekulationen offiziell bestätigt worden.Beschlüsse dazu würden von den Aufsichtsräten heute noch nicht erwartet, dafür wäre es noch zu früh. Wohl aber hitzige Diskussionen, denn eine mögliche Fusion sei auch intern heftig umstritten. Speziell Arbeitnehmervertreter wie Verdi-Chef Frank Bsirske und Verdi-Bankenexperte Jan Duscheck, die beide im Kontrollgremium der Deutschen Bank sitzen würden, hätten bereits lautstark Kritik geäußert. Im Zuge eines Zusammenschlusses würden Zehntausende Stellen wegfallen, so die Befürchtung.Speziell bei der Deutschen Bank dürfte ein weiteres heikles Thema besprochen werden. Nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" (SZ) untersuche die Bank derzeit Fälle, bei denen interne oder vertrauliche Informationen weitergegeben worden seien. Laut dem Bericht stünden dabei auch Mitglieder des Aufsichtsrats unter Verdacht.Für zusätzlichen Druck würden außerdem die schwachen Vorgaben aus den USA sorgen. Nachdem die Notenbank FED am Mittwochabend weitere Zinserhöhungen im laufenden Jahr abgeblasen habe, sei es für die Papiere von J.P. Morgan, Bank of America, Goldman Sachs & Co bereits deutlich bergab gegangen.Trotz des erneuten Rückschlags läuft die Trading-Empfehlung auf eine charttechnische Erholung der Commerzbank weiter - der Stoppkurs liegt dabei bei 6,00 Euro, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Die Aktie der Deutschen Bank stehe derzeit ohnehin nur auf der Beobachtungsliste. (Analyse vom 21.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: