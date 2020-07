Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (23.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Value-Investing sei in den letzten Jahren etwas aus der Mode gekommen. Auch der Altmeister Warren Buffett habe es nicht mehr geschafft, regelmäßig Überrenditen zu erzielen. Nach starken Marktphasen wie derzeit sei es zudem schwierig unterbewertete Aktien zu finden. Mancher Anleger könnte bei einem Blick auf europäische Bank-Titel schwach werden, aber die fundamentale Bewertung täusche über die wahre Situation hinweg. Dennoch sei z.B. die Commerzbank-Aktie einen Blick wert. Allerdings aus anderen Gründen.Eine häufig herangezogene Kennzahl beim Value-Investing sei das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV). Der Marktwert des Eigenkapitals, also der Börsenwert oft in Form des Aktienkurses, werde in das Verhältnis zum Buchwert als Eigenkapital je Aktie gesetzt. Dabei gelte ein Wert unter 1 als günstig, da das börsengehandelte Eigenkapital dann weniger koste als der Wert in der Bilanz.Mit Bankaktien sei es jedoch so eine Sache, hier habe das Kurs-Buchwert-Verhältnis seine Tücken. In den meisten Fällen sei es eher ungeeignet eine Unterbewertung anzuzeigen. Denn seit der Finanzkrise 2008 und der danach einsetzenden Nullzinsphase in der Eurozone sei die Gesamtbranche dauerhaft unter Profitabilitätsdruck. Die Erträge würden schwinden und in einigen Ländern seien vor der Corona-Pandemie die Bilanzen der Banken noch immer mit notleidenden Krediten belastet gewesen. Ein KBV von weniger als 1 deute in diesem Zusammenhang somit nicht auf eine Unterbewertung hin, sondern auf die oben genannten Probleme.So habe der Euro Stoxx Banks in den letzten zehn Jahren nie mehr nachhaltig ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1 erreicht. Aktuell liege der Durchschnitt der Erwartungen für 2020 bei 0,42. Seit 2010 habe sich auch gezeigt, dass die Werte für deutsche Großbanken meist noch darunterlägen. Die Commerzbank komme auf ein erwartetes KBV für das laufende Jahr von nur 0,20. Allerdings würden hier Sorgen um die Bilanz wegen fauler Kredite aktuell keine Rolle spielen.Die Kennzahl sei seit Jahren sehr niedrig und vielmehr Ausdruck der geringeren Profitabilität und Ertragschancen der Commerzbank. Gerade das könnte sich allerdings ändern, wenn die Spitzenpositionen neu besetzt seien. Pläne für eine Strategie lägen bereits in der Schublade.Anleger könnten dabei bleiben und den Stopp bei 3,80 Euro setzen. Nach wiederholten Versuchen die 200-Tage-Linie zu knacken, könnte heute ein erneuter Versuch erfolgen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.07.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte:Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG:Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-DepotBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link