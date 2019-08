Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (15.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Seit Bekanntgabe der Quartalszahlen am Mittwoch vergangene Woche habe die Aktie der Commerzbank elf Prozent verloren. Damit sei das Papier deutlich unter die Schwelle von fünf Euro gefallen und habe ein neues Allzeittief markiert. Die Aussichten seien düster.Nun trübe sich die Konjunktur deutlich ein, das deutsche BIP sei von April bis Juni um 0,1 Prozent gesunken. Für das dritte Quartal werde keine Besserung erwartet, was eine Rezession bedeuten könnte. Mit ihrer führenden Stellung im Firmenkundengeschäft und der damit verbundenen hohen Kreditvergabe sei die Commerzbank besonders anfällig für das derzeitige Umfeld. Steigende Firmenpleiten und in der Folge zunehmende Kreditausfälle dürften in den kommenden Quartalen auf den Gewinn drücken.Deshalb gelte es als sicher, dass ein "Nachschärfen" der aktuellen Strategie im Herbst nicht ausreichen werde, um das Ruder herumzureißen. Genau davon habe Commerzbank-Chef Martin Zielke aber noch im Frühjahr gesprochen. Nach der gescheiterten Fusion mit der Deutschen Bank habe er keinen Grund für wesentliche Änderungen an der Strategie gesehen. Das sollte sich jetzt geändert haben.Der Commerzbank drohe ein ähnliches Schicksal wie der Deutschen Bank. Zwar habe die Bank in den letzten Jahren keine größeren Rechtsfälle verkraften müssen. Die grundlegenden Probleme wie mangelnde Profitabilität, Ertragsprobleme und Niedrigzinsen seien die gleichen. Eigentlich müsse der Konzern nun eine ähnliche Schocktherapie wie die Deutsche Bank präsentieren. Vielleicht könne man damit das Ruder noch herumreißen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:4,78 EUR -0,65% (15.08.2019, 11:35)