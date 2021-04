Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (12.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Der Kurs der Commerzbank habe am Freitag nur knapp über der Marke von 5,00 Euro geschlossen und nähere sich damit immer mehr dem derzeitigen Aufwärtstrend bei 4,93 Euro. Während Anleger gebannt die Entwicklung der Papiere beobachten würden, laufe der Umbau bei dem Konzern im Hintergrund an. Im Fokus stehe der Verkauf von ausländischen Töchtern und die Diskussion über neue Gebühren für Sparer flamme wieder auf.Nach verschiedenen Medienberichten bereite die Commerzbank den Verkauf der Ungarn-Sparte vor. Der Rückzug aus dem Ausland und die Rückbesinnung auf das Kerngeschäft sei Teil der neuen Strategie, die Anfang des Jahres verkündet worden sei. In Ungarn betreue das Finanzinstitut hauptsächlich Firmenkunden. Laut mit der Situation vertrauten Personen könnte die Commerzbank rund 100 Millionen Euro erlösen, so die "Börsen-Zeitung". Potenzielle Käufer gebe es anscheinend mehrere. Neben der OTP Bank Nyrt hätten auch die belgische KBC Group und die Raiffeisen Bank International aus Österreich ihr Interesse angemeldet. Die Gespräche befänden sich aber in einem früheren Stadium. Insgesamt wolle sich die Commerzbank aus 15 ausländischen Standorten zurückziehen.Auch ein Interview der Commerzbank-Vorständin Sabine Schmittroth Ende letzter Woche im "Handelsblatt" habe aufhorchen lassen. Als Arbeitsdirektorin sei sie für den Abbau von 10.000 Stellen verantwortlich. Zudem verantworte sie die Sparte Privat- und Unternehmerkunden. Zu der Ausweitung von Negativzinsen auf Spareinlagen habe sie gesagt: "An die breite Privatkundschaft werden wir keine Negativzinsen weitergeben, aber die Frage ist, wo das Ende der Breite ist." Die Höhe der Freibeträge werde im Fokus bleiben. Zuletzt seien sie bei der Commerzbank auf 100.000 Euro gesenkt worden. Viele Konkurrenten würden ab diesem Betrag ihre Kunden ebenfalls zur Kasse bitten.Nicht nur durch die Umsetzung der Strafzinsen rechne die Commerzbank mit der Abwanderung von Kunden. "Die Schließung von Filialen, die Weitergabe von Negativzinsen und die Einführung von Gebühren für bestimmte Dienstleistungen werden dazu führen, dass wir Kunden verlieren", habe sie gesagt. Die Bank kalkuliere mit einem möglichen Abgang von 1,7 Millionen Kunden. "Aber das ist eine Bruttozahl", so Schmittroth.Mittelfristig bleibe die Commerzbank aussichtsreich, wenn auch nur für risikofreudige Anleger. Aktuell sollten Anleger darauf achten, ob die Aktie den Aufwärtstrend bei 4,93 Euro teste.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.