Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

8,01 EUR -2,85% (17.08.2018, 13:09)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Das 1870 gegründete Institut ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2017 erwirtschaftete es mit rund 49.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,2 Milliarden Euro. (17.08.2018/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Chef trägt drohenden DAX-Abstieg mit Fassung - AktiennewsDer Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) droht der Abstieg aus dem deutschen Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) - und der Chef sieht’s gelassen, so die Experten von "FONDS professionell".Für die Kunden und das Geschäft der Bank würde der DAX-Abschied nichts ändern, habe Martin Zielke vor Wirtschaftsjournalisten in Frankfurt.Martin Zielke, Chef der Commerzbank, gebe sich angesichts des drohenden Abstiegs seines Unternehmens aus dem DAX betont gelassen. "Für unsere Kunden, für unser Geschäft ändert sich damit überhaupt nichts", habe Zielke am Mittwochabend bei einem Treffen mit Wirtschaftsjournalisten in Frankfurt gesagt. Auch der Status der Commerzbank als führende Mittelstandsbank in Deutschland würde davon unberührt bleiben.Anfang September falle die Entscheidung, ob der Zahlungsabwickler Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) die Commerzbank aus dem DAX verdränge. Wirecard sei einer der Kunden der Commerzbank, habe Zielke gesagt. Und habe ergänzt: "Ich freue mich über gute Kunden". Er habe Vorwürfe zurückgewiesen, die Bank habe einen Trend verschlafen und Konkurrenten wie Wirecard ein wichtiges und obendrein wachstumssstarkes Geschäftsfeld überlassen. "Die Zahlungsverkehrsabwicklung ist nicht unser Kerngeschäft", habe Zielke gesagt. Sein Job sei es, das Geschäftsmodell weiter zu optimieren.Das wolle Zielke vor allem mit neuen Technologien bewerkstelligen, etwa der Auslagerung von IT-Prozessen in die Cloud. Die Commerzbank werde künftig für verschiedene Anwendungen Cloud-Lösungen nutzen, habe er angekündigt. Davon erhoffe er sich zwar auch Einsparungen, doch vor allem gehe es darum, neue Anwendungen künftig schneller auf den Markt bringen. Aufseher würden allerdings kritisch auf die Auslagerung von IT-Prozessen an externe Anbieter blicken. Deshalb habe Zielke sich auch nicht zum Zeitplan äußern wollen.Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:8,014 EUR -2,53% (17.08.2018, 12:53)