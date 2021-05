Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (18.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Commerzbank-Chef Manfred Knof drücke beim Konzernumbau auf die Tube. "Wir wollen beim Stellenabbau zügig vorankommen", habe der seit Januar amtierende Vorstandschef am Dienstag bei der Online-Hauptversammlung des MDAX-Konzerns bekräftigt. Und auch der Aufsichtsrat mache dabei mit. Die Commerzbank-Aktie könne davon durchaus nennenswert profieren."Wir restrukturieren die Bank grundlegend. Wir passen unsere Kapazitäten deutlich an, und das nicht nur im Filialgeschäft. Wir verschlanken in allen Bereichen unsere Strukturen und bauen Hierarchien ab", so Knof im Rahmen des virtuellen Jahrestreffens der Aktionäre.Ziel sei, bis Ende 2024 die Zahl der Vollzeitstellen konzernweit von etwa 39.500 auf 32.000 zu reduzieren. Ende des ersten Quartals seien es 38.823 Vollzeitkräfte gewesen. Das Filialnetz in Deutschland werde von 790 auf 450 Standorte fast halbiert. Etwa 200 Filialen sollten im laufenden Jahr geschlossen werden. Im Ausland gebe die Bank 15 Standorte auf."Ende 2024 wollen wir unsere Ziele vollständig erreicht haben", habe Knof bekräftigt. "Dann werden wir die Bank mit einer Kostenbasis von 5,3 Milliarden Euro steuern. Was rund 20 Prozent weniger wären als im vergangenen Jahr." Durch den harten Sparkurs solle das Institut, dessen größter Anteilseigner mit 15,6 Prozent der deutsche Staat sei, zurück in die Erfolgsspur finden. Nach einem überraschend guten ersten Quartal seien nach Einschätzung des Vorstands die Chancen gestiegen, im Gesamtjahr 2021 nicht nur im Tagesgeschäft, sondern auch unter dem Strich schwarze Zahlen zu schreiben.Unterstützung für die einschneidenden Maßnahmen bekomme Knof vom neuen Aufsichtsratschef Helmut Gottschalk. "Bei den Kolleginnen und Kollegen im Aufsichtsrat gibt es eine breite Unterstützung für den neuen Kurs der Bank und die dafür notwendigen Maßnahmen", habe Gottschalk bei der Hauptversammlung des Frankfurter MDAX-Konzerns am Dienstag gesagt.Das seien positive Nachrichten. Commerzbank-Boss Manfred Knof und der Aufsichtsrat würden an einem Strang ziehen und bei dem Konzernumbau auf die Tube drücken wollen. Gelinge die Sanierung der Commerzbank, seien deutlich höhere Kurse drin.Investierte Anleger bleiben weiter dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.05.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: