Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (21.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Fusionsgespräche mit der Deutschen Bank seien geplatzt, doch Spekulationen auf eine Übernahme der Commerzbank durch einen europäischen Rivalen würden sich hartnäckig halten. Auch die französische BNP Paribas sei bisher als potenzieller Interessent gehandelt worden, habe etwaigen Annäherungsversuchen nun allerdings eine klare Absage erteilt. Einer der Gründe für die Zurückhaltung seien die regulatorischen Hürden für eine grenzüberschreitende Konsolidierung im europäischen Bankensektor.Nach dem Scheitern der Fusionsgespräche mit der Deutschen Bank Ende April würden v.a. UniCredit und ING als potenzielle Käufer für die Commerzbank gehandelt. Offiziell bestätigen wollen hätten die beiden Institute das angebliche Interesse bislang aber nicht. Auch die Commerzbank habe zuletzt verlauten lassen, dass noch kein Interessent angeklopft habe.Nach einer Abstufung durch die Schweizer UBS sei die Commerzbank-Aktie am Montag eingeknickt. Dabei seien auch die 200-Tage-Linie und der seit Jahreswechsel gültige Aufwärtstrend gerissen worden. Am Dienstagmorgen könne sie einen Teil der Verluste aber wieder aufholen.Trotz dieser zwischenzeitlichen Eintrübung des Chartbilds halte "Der Aktionär" zunächst an der Trading-Position fest und spekuliere auf positive Impulse durch die Hauptversammlung am Mittwoch (22. Mai) sowie die latente Übernahmefantasie, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.05.2019)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:7,337 EUR -0,16% (21.05.2019, 11:21)