Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (17.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Bundesrepublik Deutschland sei auch mehr als zehn Jahre nach der Finanzkrise noch immer der größte Aktionär der Commerzbank. Vor Längerem sei das Thema noch heiß diskutiert und über einen Ausstieg spekuliert worden. Doch spätestens seit der Pandemie sei das kein Thema mehr. Jetzt berichte das "Handelsblatt" jedoch, dass der Minderheitsaktionär Cerberus offenbar Interesse an den Anteilen des Bundes habe.Der Finanzinvestor Cerberus sei einem Bericht zufolge am Kauf der Staatsbeteiligung an der seit der Finanzkrise teilverstaatlichten Commerzbank interessiert. Der Investor aus New York könne sich gut vorstellen, die Beteiligung Deutschlands in Höhe von 15,6 Prozent nach der Bundestagswahl zu übernehmen, habe das "Handelsblatt" am Freitag unter Berufung auf mehrere mit dem Thema vertraute Personen berichtet. Voraussetzung dafür sei aber, dass der Bund das Aktienpaket zum derzeitigen Kurs verkaufen wolle. Dieses sei aktuell rund eine Milliarde Euro und damit nur einen Bruchteil dessen wert, was der Bund dafür gezahlt habe.Cerberus sei bereits seit 2017 an der Commerzbank beteiligt und halte derzeit etwas mehr als fünf Prozent an dem Institut, das sich seit der Finanzkrise in einem permanenten Umbau befinde. Mit der Übernahme des Staatsanteils würde der Anteil des Finanzinvestors, der bisher hohe Verluste mit seiner Beteiligung gemacht habe, auf mehr als 20 Prozent steigen. Cerberus, die Commerzbank und das Bundesfinanzministerium hätten sich zu den Informationen der Zeitung nicht äußern wollen, habe es in dem Bericht weiter geheißen.Das Ministerium habe lediglich mitgeteilt: "Über den Umgang mit der Beteiligung des Finanzmarktstabilisierungsfonds an der Commerzbank entscheidet zu gegebener Zeit ein interministerieller Lenkungsausschuss." Der Staat habe die Bank in der Finanzkrise 2008 mit dem Kauf von Aktien und Bürgschaften am Leben gehalten.Für Aktionäre wäre ein Verkauf der Bundesbeteiligung ein Segen, denn ein Händler bringe es laut "Dow Jones" auf den Punkt: "Der Bund hat ein unvorstellbar schlechtes Händchen in Finanzdingen und ist ein Kontra-Indikator." Laut "Handelsblatt" könnten sich die Union, die Grünen, sowie die FDP nach der Bundestagswahl potenziell einen Verkauf vorstellen.Endlich könnte wieder Bewegung in den Kurs der Commerzbank-Papiere kommen. Das Interesse von Cerberus sei ein positives Zeichen für Aktionäre. Alleine die Diskussion über einen ernsthaften Ausstieg des Staates könnte die Kurse stützen. Allerdings sei unklar, ob der Bund mit Verlust aussteige. Vorerst handle es sich nur um Gerüchte.Investierte bleiben an Bord, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.09.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link