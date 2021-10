Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Großaktionär Cerberus sei am Commerzbank-Anteil des Bundes interessiert. Das sei seit wenigen Wochen bekannt. In einer neuen Regierung könnte der Verkauf des Staatsanteils tatsächlich ein Thema werden, vielleicht sogar eher unter einem Kanzler Olaf Scholz. Denn die Kontakte zwischen dem Staat und den Amerikanern seien bisher offenbar enger als gedacht. Die Aktien hätten gestern derweil wieder zulegen können.Finanzstaatssekretär Jörg Kukies habe Cerberus-Co-Chef Frank Bruno im laufenden Jahr zwei Mal getroffen. Das gehe aus einer Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage des FDP-Abgeordneten Reinhard Houben hervor. Darüber habe das Handelsblatt berichtet. Im August 2020 sei Olaf Scholz an einer Gesprächsrunde beteiligt gewesen.Bisher seien es nur Gerüchte und welche Absichten die Politik mit dem Aktienpaket der Commerzbank habe, sei unklar. Die FDP habe sich zwar in den letzten Jahren immer wieder für einen Ausstieg stark gemacht. Doch Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der nun der nächste Bundeskanzler werden könnte, habe sich zu dem Thema aber meist bedeckt gehalten. Finanziell wäre ein Verkauf der Anteile für den Bund zudem ein Milliardengrab.Immer noch denkbar sei zudem die Übernahme durch einen Wettbewerber. Interessant sei dabei die starke Stellung der Commerzbank im deutschen Mittelstandsgeschäft und ein möglicher Badwill, der aktiviert werden könnte, um eine Fusion zu finanzieren. Spannend würde es zudem bei nachhaltig steigenden Zinsen für die Gewinnentwicklung der Bank.Der Kurs der Commerzbank-Aktien habe gestern wieder deutlich Boden gut machen können, nun komme es darauf an, ob die eingeschlagene Richtung auch gehalten werde. Wichtig wäre die Marke bei 5,80 Euro anzusteuern und auch diese zu knacken.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: