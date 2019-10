Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,92 EUR -2,19% (04.10.2019, 15:00)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,9055 EUR -2,53% (04.10.2019, 14:46)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (04.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" rät weiterhin vom Einstieg in die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ab.Die Aktie der Deutschen Bank zähle am Freitag zu den größten Verlierern im DAX, während im MDAX Commerzbank und Aareal Bank die rote Laterne tragen würden. Grund für die Schwäche der Bank-Aktien seien Konjunktursorgen und weiter hochkochende Zinssenkungsfantasien.Zu den zuletzt ohnehin schwachen Wirtschaftsdaten sei zum Wochenschluss ein Auftragseinbruch im deutschen Maschinenbau hinzugekommen. In Zeiten wirtschaftlicher Abkühlung würden tendenziell die Ausfallrisiken für Kredite steigen, die Banken vergeben würden.Zudem würden viele Investoren angesichts zuletzt schwacher Konjunkturdaten darauf hoffen, dass die Notenbanken der Wirtschaft weiter unter die Arme greifen würden. So seien in den USA nach tristen Signalen aus der Industrie und dem Dienstleistungssektor die Rufe nach weiteren Senkungen des Leitzinses durch die FED lauter geworden. Vor diesem Hintergrund gewinne auch der am frühen Nachmittag erwartete Arbeitsmarktbericht der US-Regierung an Brisanz.Auch mit Blick auf die Eurozone würden Anleger auf weitere Maßnahmen der Europäischen Zentralbank setzen. Für die Banken stelle das anhaltende Niedrigzinsumfeld allerdings schon seit Jahren einen Belastungsfaktor dar, da es auf die Margen im Kreditgeschäft drücke. Als Reaktion auf die enttäuschende Geschäftsentwicklung hätten Deutsche Bank und Commerzbank zuletzt weitreichende Umbaumaßnahmen beschlossen. Ob und wann sich diese wieder in steigenden Profiten spiegeln würden, sei allerdings ungewiss.Nikolas Kessler von "Der Aktionär" rät daher weiterhin vom Einstieg ab. (Analyse vom 04.10.2019)Mit Material von dpa-AFX.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: