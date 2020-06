Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (10.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Der MDAX-Konzern sei bisher gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Die Commerzbank-Aktie habe sich deutlich erholt und Investoren hätten wieder Vertrauen gefasst, wie die deutliche Überzeichnung einer Nachranganleihe Anfang der Woche zeige. Doch ausgerechnet Großaktionäre seien anscheinend unzufrieden und würden offenbar eine Verschärfung des Sanierungskurses fordern.Der Großaktionär Cerberus fordere nun eine entschlossenere Gangart beim Umbau und zwei Sitze im Aufsichtsrat. Laut der Nachrichtenagentur Reuters habe Cerberus dem Aufsichtsrat der Commerzbank einen Brief geschrieben: "Die prekäre Situation der Commerzbank erfordert jetzt schnelles und entschlossenes Handeln." Es sei an der Zeit, neue Ideen und Energie einzubringen, damit das Institut in eine bessere Zukunft gehen könne. Zunächst verlange der Investor zwei Sitze im Aufsichtsrat. Dies werde helfen, die dringenden Änderungen bei der Strategie anzugehen. Man gehe davon aus, dass sich weitere Anleger den Forderungen anschließen würden.Bei der heutigen Aufsichtsratssitzung dürfte das Schreiben im Fokus stehen. Nach einem Verlust in Q1 habe der Vorstand der Commerzbank ohnehin angekündigt, dass man die Sparanstrengungen steigern wolle. Von den 1.000 Filialen könnten im Extremfall nur 500 übrig bleiben. Zudem habe die Bank immer noch Potenzial beim Personal anzusetzen. Überproportional viele Mitarbeiter würden in der Zentrale in Frankfurt sitzen und Verwaltungstätigkeiten nachgehen. Seit Monaten seien laut Medienberichten auch Beratungsunternehmen im Haus, um Einsparmöglichkeiten auszuloten.Nach anfänglichen Gewinnen trete die Commerzbank-Aktie heute auf der Stelle. Vom heutigen Aufsichtsratstreffen könnten aber neue Impulse für den Kurs ausgehen. Spätestens mit den Q2-Zahlen wolle der Vorstand neue Sparmaßnahmen verkünden. Gut möglich, dass schon vorher Einzelheiten durchsickern würden.Anleger können zukaufen und beachten den Stopp bei 3,50 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: