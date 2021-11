Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von "Der Aktionär".



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (04.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Monatelang habe es keine wirklich positiven News zur Commerzbank gegeben und die Analysten seien uneins gewesen, wie es weitergehen könne. Doch nun habe das Finanzinstitut mit den Q3-Zahlen überrascht. Dabei sei auch die Prognose für das Gesamtjahr erhöht worden, bei Kreditausfällen werde der Vorstand optimistischer.Die Commerzbank könne es noch: Zwar seien die Erträge im dritten Quartal um rund ein Prozent auf 2,02 Milliarden Euro zurückgegangen. Das sei allerdings immer noch mehr gewesen, als die Analysten im Schnitt erwartet hätten (1,99 Milliarden Euro). Deutlich über den Prognosen habe man indes beim Nettogewinn gelegen. Von Juli bis September habe das Team um CEO Manfred Knof 403 Millionen Euro eingefahren. Der Konsens habe nur mit 276 Millionen Euro gerechnet. Im Vorjahresquartal seien aufgrund des Umbaus noch 60 Millionen Euro Miese angefallen.Die Sanierungskosten hätten nun noch mit 76 Millionen Euro zu Buche geschlagen und seien damit fast vollständig verdaut. Die Kosten hätten um fünf Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum reduziert werden können. Die harte Kernkapitalquote habe sich leicht auf 13,5 Prozent erhöht und liege damit auf einem guten Niveau.Die Commerzbank habe wie die Konkurrenten in der Eurozone die Risikovorsorge senken können. Für ausfallgefährdete Kredite seien im dritten Quartal nun noch 22 Millionen Euro statt 272 Millionen vor einem Jahr zurückgelegt worden. Die Prognose für die Gesamtjahres-Risikovorsorge sei von vom Vorstand von rund einer Milliarde Euro auf nun unter 700 Millionen Euro gesenkt worden.Für das Gesamtjahr werde die Commerzbank nun deutlich zuversichtlicher und rechne mit einem Konzerngewinn. Die geringere Risikovorsorge und fast vollständig verbuchte Umbaukosten würden das möglich erscheinen lassen.Mutige können die positiven Zahlen im Rücken zum Einstieg nutzen, Investierte bleiben dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 04.11.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.