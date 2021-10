Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,314 EUR +1,90% (19.10.2021, 11:27)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,327 EUR +1,97% (19.10.2021, 11:12)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (19.10.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Einen weiteren Schub hätten die Papiere der Commerzbank gestern erhalten. Auch heute würden die Titel leicht gegen den Trend steigen. Aufhorchen lasse ein positiver Analystenkommentar aus den USA. Keefe, Bruyette & Woods (KBW) traue der Aktie mehr zu, als der Großteil ihrer Kollegen. Charttechnisch sehe es nun auch wieder deutlich besser aus.Die Commerzbank-Aktien hätten in den letzten drei Monaten den EURO STOXX-Banks underperformt, so die KBW-Experten. Sie würden das für unbegründet halten und hätten ihre Ziele für den Gewinn je Aktie und auch das Kursziel für die Aktie erhöht. So würden sie den Titel nun 7,60 Euro nach zuvor 7,30 Euro zutrauen. Die Empfehlung laute "kaufen", das durchschnittliche Kursziel des Konsens liege nur bei 6,19 Euro.Die Schätzungen für das Gesamtjahr beim Gewinn je Aktie würden um 43 Prozent steigen. Denn die Kosten für Kreditausfälle sollten nach Ansicht der Analysten im laufenden und im kommenden Jahr geringer ausfallen. Daher würden auch die Gewinnprognosen für 2022 um elf Prozent zulegen.Die Bewertung der Aktie werde anhand der für 2023 geschätzten Überschüsse vorgenommen. Dabei kämen die Analysten auf ein KGV von 7,5, was auch der Schnitt der Kollegen erwarte. Die Benchmark solle aber bei 8,5 liegen. Damit wäre die Commerzbank unterbewertet. Die Schätzungen würden laut der Studie noch nicht die Auswirkungen eines höheren Zinsumfeldes beinhalten.Investiert bleiben auf jeden Fall an Bord, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Wer größere Schwankungen aushalten könne und eine spekulative Depot-Beimischung suche, könne auch jetzt noch einsteigen. (Analyse vom 19.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.