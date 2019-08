XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,341 EUR (07.08.2019)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (08.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Commerzbank: Die Allzeittiefs rücken näher - ChartanalyseDass mit den Aktien der beiden deutschen Bankinstitute Deutsche Bank und Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) in den vergangenen Jahren kaum etwas zu verdienen war, zumindest auf der Long-Seite, ist ein offenes Geheimnis, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Das Papier der Commerzbank habe sich zumindest in den ersten Monaten dieses Jahres wacker geschlagen, habe sich von Kursen um 5,50 EUR bis auf über 8,25 EUR erholt. Doch seit Mai hätten klar die Bären wieder das Ruder übernommen. Die seither laufende Abwärtsbewegung habe sich zuletzt sogar beschleunigt. Am Mittwoch habe der DAX-Wert ein neues Jahrestief markiert.Ausblick: Der Chart sei nun gen Süden offen. Einzig ein schneller Bullenkonter könne derzeit noch helfen. Ansonsten dürften den neuen Jahrestiefs bei dem Wert auch bald neue Allzeittiefs folgen.Die Short-Szenarien: Der Bruch des Dezembertiefs bei 5,50 EUR wiege schwer. Die nächsten Unterstützungen seien zwar nicht mehr weit entfernt, sie würden allerdings schon aus dem Jahr 2016 stammen. Es handle sich um die Marke von 5,31 EUR und hauptsächlich um das Allzeittief, das der Wert am 1. August 2016, also vor gut drei Jahren, bei 5,15 EUR markiert habe. Dort bestehe für die Käufer die letzte Möglichkeit, zumindest eine kurzfristige Bodenbildung zu etablieren. Bereits eine Stabilisierung um dieses Kursniveau müsste angesichts des aktuellen Verkaufsdrucks als Erfolg gewertet werden.Die Long-Szenarien: Für die Käufer gebe es aktuell nur eine Chance: Sie müssten die Mittwochsverluste direkt wieder wettmachen und die Aktien möglichst zügig zurück über den Widerstand bei 5,50 EUR hieven. In diesem Fall könnte man den Sell-off am Mittwoch als charttechnischen Ausrutscher werten, und eine Gegenbewegung in Richtung der Marke von 6,03 EUR könnte einsetzen. Der Abwärtstrend wäre selbstverständlich auch in diesem Szenario noch intakt. Erst wenn die Aktien der Commerzbank über 6,75 EUR ansteigen würden, entstünde ein prozyklisches Kaufsignal. Davon sei der Titel derzeit aber meilenweit entfernt. (Analyse vom 08.08.2019)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,372 EUR -0,52% (08.08.2019, 08:54)