Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (18.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Vergangene Woche sei alles andere als glücklich für die Commerzbank gelaufen. Nach der Zahlenvorlage sei die Aktie auf Tauchstation gegangen. Auf Basis ihres Februar-Hochs bei 6,83 Euro habe sie bis dahin sogar mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren und notiere aktuell knapp unter drei Euro. Zu Beginn der neuen Woche ziehe der Kurs im starken Gesamtmarkt zunächst an - wie könnte es weitergehen?Die Deutsche Bank habe die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen auf "hold" mit einem Kursziel von 3 ,00 Euro belassen. Die von der Bank ausgegebenen neuen Jahresziele seien - wenig überraschend - negativer, aber entsprächen den Konsenserwartungen, was die Erträge im Kerngeschäft, die Kosten und die Kreditverluste betreffe, habe Analyst Benjamin Goy geschrieben.Das Analysehaus RBC habe die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen auf "sector perform" mit einem Kursziel von 4,00 Euro belassen. Analystin Anke Reingen habe in einer am Freitag vorliegenden Studie das erste Quartal in ihre Schätzungen einfließen lassen. Sie habe dabei auf die Entscheidung verwiesen, die polnische Tochter mBank zu behalten.Der nächste Widerstand liege im Bereich von drei Euro. Wenn die Aktie diese Marke nachhaltig überschreiten könne, könnte eine neue Aufwärtsbewegung eintreten. Gut möglich, dass die Commerzbank die Krise als Gelegenheit nutze, den zuletzt eingeschlagenen Restrukturierungsprozess zu verschärfen und den Digitalisierungskurs fortzusetzen. Hier wäre noch einiges an Einsparpotenzial vorhanden, beispielsweise in der Ausdünnung des Filialnetzes. Zuletzt habe im Raum gestanden, die Commerzbank erwäge 200 Filialen zu schließen.Wer bereits investiert ist, beachtet den Stopp bei 2,60 Euro, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". Neueinsteiger könnten auf einen Bruch der Marke von drei Euro setzen. (Analyse vom 18.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.