XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,40 EUR -2,18% (08.04.2019, 12:50)



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,41 EUR -2,37% (08.04.2019, 13:05)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (08.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Vorentscheidung über eine mögliche Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank sei noch nicht gefallen, doch am vergangenen Wochenende seien weitere Details aus den Verhandlungskreisen bekannt geworden. So würden zwar beide Institute eine klassische Übernahme bevorzugen, die dabei übliche Prämie wolle die Deutsche Bank laut Medienberichten allerdings nicht bezahlen.Zumindest in einem Punkt seien sich Deutsche Bank und Commerzbank schon einig: Falls es zum Schulterschluss der beiden Institute komme, dann solle dieser durch eine klassische Übernahme zustande kommen - und nicht unter dem Dach einer gemeinsamen Holding. Im Basisszenario würde die Deutsche Bank den CoBa-Aktionären ein Angebot vorlegen, heiße es aus Verhandlungskreisen.Streit gebe es allerdings beim Kaufpreis. Wie die "Welt am Sonntag" erfahren habe, sei die Deutsche Bank nämlich nicht bereit, eine Übernahmeprämie zu bezahlen. Üblicherweise biete der Käufer einen 20- bis 30-prozentigen Aufschlag auf den aktuellen Aktienkurs, um den bisherigen Anteilseignern den Verkauf schmackhaft zu machen.Wie die Deutsche Bank die Aktionäre der Commerzbank dazu bewegen wolle, sich auf den Deal einzulassen, sei fraglich. Unter den Großaktionären der CoBa seien mit dem Bund (15,6 Prozent) und Cerberus (5,0 Prozent) zwar zwei Befürworter eines Zusammenschlusses, bei den übrigen Anteilseignern gebe es allerdings große Zweifel an dem Megaprojekt.Bei den Aktionären der Commerzbank komme die Meldung am Montag dennoch schlecht an. Nach dem guten Lauf in der Vorwoche müsse der MDAX-Titel zunächst einen Teil der Gewinne abgeben.Die Trading-Position des "Aktionär" auf eine Fortsetzung der charttechnischen Aufwärtsbewegung läuft aber zunächst weiter, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 08.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: