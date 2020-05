Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

2,923 EUR -2,11% (14.05.2020, 09:10)



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

2,997 EUR -1,41% (14.05.2020, 09:24)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (14.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank sei gestern rund sieben Prozent tiefer aus dem Handel gegangen und wieder unter die psychologisch wichtige Marke von drei Euro gerutscht. Der Grund seien schwache Zahlen zum ersten Quartal und ein Denkzettel für den Vorstand bei der Hauptversammlung gewesen.Das Gewinnziel für das laufende Jahr sei mit den Zahlen zum ersten Quartal kassiert worden. Ohnehin sei es für die meisten Banken schwer vorstellbar, wie in 2020 ein Überschuss erzielt werden solle. Die Commerzbank rechne damit, dass die Risikokosten auf eine bis 1,40 Milliarden Euro steigen könnten. Außerdem könnten höhere Restrukturierungskosten das Ergebnis belasten, je nachdem wie die Verhandlungen mit den Mitarbeitern zum geplanten Jobabbau laufen würden.In der Telefonkonferenz nach den Zahlen habe es auch Fragen zur Dividende gegeben. Für 2019 habe die Commerzbank die Ausschüttung erst mal ausgesetzt, da es eine entsprechende Aufforderung der EZB an die Eurozonenbanken gegeben habe. Ob für dieses Jahr eine Dividende geplant sei, darauf habe sich Finanzvorständin Bettina Orlopp nicht festlegen lassen.Der Vorstand sei mit weniger als 90 Prozent der Stimmen auf der anschließenden Hauptversammlung entlastet. Das komme einem Vertrauensverlust gleich, da im Mai bei der letzten Abstimmung Werte von 99 Prozent und mehr erreicht worden seien. Neben der Entwicklung des Aktienkurses - der auch verschiedenen gesamtwirtschaftlichen Faktoren unterlegen habe, die die Commerzbank nicht beeinflussen könne - dürfte die Umsetzung der schleppenden Strategie für Unmut sorgen. Die polnische mBank werde vorerst nicht verkauft, da der Börsenwert eingebrochen sei und die Integration der Online-Tochter comdirect teurer werde.Durch die Hauptversammlung steige der Druck auf den Vorstand, beim Konzernumbau auf die Tube zu drücken. Als Vorwand für tiefgreifende Restrukturierung könne auch das Corona-Virus dienen, denn es beschleunige nur noch Trends im Banking wie die Digitalisierung und andere Themen. Verschiedene Beratungsfirmen sollten zur Identifizierung von Einsparpotenzial hinzugezogen worden sein.Anleger, die der Empfehlung des "Aktionär" gefolgt sind, bleiben dabei und beachten den Stoppkurs bei 2,60 Euro, so Fabian Strebin. (Analyse vom 14.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.