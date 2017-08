ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. Mit den beiden Geschäftsbereichen Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden bietet sie ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen an.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab. Sie ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft und ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Mit den Töchtern Comdirect und der polnischen mBank verfügt sie über zwei der weltweit innovativsten Online-Banken.



Die Commerzbank betreibt mit etwa 1.000 Filialen eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut sie mehr als 17,5 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Im Jahr 2016 erwirtschaftete sie mit rund 49.900 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,4 Milliarden Euro. (07.08.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Zuletzt habe die Commerzbank-Aktie die Lufthansa sogar als besten DAX®-Wert im bisherigen Jahresverlauf 2017 ablösen können. Der Banktitel habe also die "pole position" unter den deutschen Standardwerten inne. Aus charttechnischer Sicht könnte sich die konstruktive Entwicklung durchaus fortsetzen, denn zuletzt seien dem Papier zwei wichtige Weichenstellungen gelungen. So habe die Aktie am vergangenen Freitag zum einen ein neues Verlaufshoch (11,64 EUR) ausprägen können, zum anderen gehe das neue Jahreshoch mit dem Überwinden des Abwärtstrends seit April 2014 (akt. bei 11,28 EUR) einher.In der Summe handle es sich um zwei starke Signale, die eine Fortsetzung der jüngsten Rally nahelegen würden. Perspektivisch würden dabei die Hochs vom Sommer 2015 bei rund 12,30 EUR wieder auf die Agenda rücken. Danach definiere das Hoch vom April 2015 bei 13,38 EUR den nächsten Widerstand.Um das Risiko eines Fehlausbruchs auf der Oberseite gar nicht erst aufkommen zu lassen, bietet sich eine enge Absicherung auf Basis der oben genannten alten Abwärtstrendlinie an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Eine solche Absicherung gewährleiste im Umkehrschluss ein attraktives Chance/Risiko-Verhältnis. (Analyse vom 07.08.2017)XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:11,635 EUR +3,47% (04.08.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:11,72 EUR +0,79% (07.08.2017, 09:11)