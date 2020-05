Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (28.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Bei der diesjährigen Investorenkonferenz der Deutschen Bank in New York seien neben dem Vorstand auch andere Branchenvertreter zu Wort gekommen. Commerzbank-Finanzvorständin Bettina Orlopp habe über die aktuelle Situation der Bank im Hinblick auf die Risiken bei den Krediten und die Staatshilfen für die Wirtschaft gesprochen.Derzeit sehe die Commerzbank keine Veranlassung ihre Risikovorsorge zu erhöhen. Das schreibe die "Börsen-Zeitung". Finanzvorständin Orlopp habe das prognostizierte Risikoergebnis von 1 bis 1,4 Mrd. Euro für das laufende Jahr bekräftigt. "Das ist zwar deutlich mehr, als wir ursprünglich angepeilt hatten, aber immer noch ein guter Wert." Vor dem Ausbruch der Pandemie habe das Frankfurter Geldhaus für das laufende Jahr einen Anstieg des Risikoergebnisses von 620 Mio. Euro im Vorjahr auf mehr als 650 Mio. Euro erwartet.Kreditausfälle erwarte die Commerzbank aktuell v.a. bei ausländischen Darlehensnehmern, z.B. bei der polnischen mBank. Im deutschen Privatkundengeschäft sei die spannende Frage, was nach dem Ende des gesetzlich verordneten Zahlungsaufschubs passiere. Ca. 2% der Kreditnehmer hätten das Angebot in Anspruch genommen. Mit Blick auf die hiesigen Unternehmen habe sich Orlopp unter Verweis auf die aus ihrer Sicht "sehr effizienten" Hilfen des Bundes dagegen entspannt gezeigt. Der anfängliche Run auf das Kreditprogramm der staatlichen KfW-Bank sei mittlerweile etwas abgeflaut, v.a. seitens der größeren Unternehmen, denen Finanzierungsalternativen zur Verfügung stünden, so Orlopp: "Seitens der kleineren und mittleren Unternehmen hält die Nachfrage jedoch an, die wir natürlich auch bedienen."Die Commerzbank-Aktie habe einen Lauf und strebe ungebremst nach oben. Bereits vorbörslich stehe der Titel wieder satt im Plus. In den kommenden Tagen könnte sogar die 4-Euro-Marke fallen. "Der Aktionär" habe ein Kursziel von 4,50 Euro ausgegeben. Der Stopp sollte von 2,60 auf 2,90 Euro nachgezogen werden, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.05.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG:Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Börsenplätze Commerzbank-Aktie: