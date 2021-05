Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,528 EUR -1,95% (07.05.2021, 15:15)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (07.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für die Aktie der deutschen Commerzbank laufe es seit zwei Wochen richtig gut. Dank eines steilen Höhenflugs habe der Wert in diesem Zeitraum rund 20 Prozent zulegen können. Auch wenn der Anstieg zum Wochenende gestoppt habe, könnte aus charttechnischer Sicht schon in Kürze ein neues Kaufsignal ausgelöst werden.Seit dem Jahreswechsel sei bei der Commerzbank-Aktie keine klare Linie zu erkennen gewesen. Der Wert habe konsolidiert und sei Mitte April sogar unter die 5-Euro-Marke abgedriftet. Vor genau zwei Wochen sei es dann zur Trendwende gekommen. Der Kurs habe innerhalb einer Woche die gängigen Durchschnittslinien (GD50, 100 und 200) erobert und sei knapp unter dem März-Hoch bei 5,83 Euro zum Stehen gekommen. In der Charttechnik stelle dieser Verlauf eine V-Formation dar.Komme es nächste Woche, möglicherweise im Zuge der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Mittwoch, zu Kaufimpulsen, könnte die seit drei Tagen anhaltende Verschnaufpause beendet und dabei die V-Formation nach oben aufgelöst werden. Entscheidend für das Kaufsignal seien nachhaltige Kurse über dem Verlaufshoch bei 5,89 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,53 EUR -1,79% (07.05.2021, 15:30)