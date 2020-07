ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (01.07.2020/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktie könnte wieder deutlich zulegen - ChartanalyseDie Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) fiel am 16. März 2020 auf ein Allzeittief bei 2,80 EUR zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Danach habe eine Bodenbildung eingesetzt. Diese sei innerhalb eines Doppelbodens abgelaufen. Die Nackenlinie liege bei 3,86 EUR. Am 3. Juni 2020 habe die Aktie diese Nackenlinie durchbrochen und sei anschließend auf 4,77 EUR geklettert. Nach diesem Hoch sei es zu einem Pullback an die Nackenlinie gekommen. Der Wert sei sogar leicht darunter gefallen. In den letzten Tagen habe er sich wieder stabilisiert.Die Commerzbank-Aktie könnte in den nächsten Tagen wieder deutlich zulegen. Im ersten Schritt könnte der Wert in Richtung 4,77 EUR ansteigen. Später wären sogar Gewinne bis ca. 5,32 EUR möglich. Sollte der Wert allerdings unter 3,72 EUR, also unter das bisherige Konsolidierungstief, abfallen, dann würde das Chartbild kippen. Ein erneuter Rückfall in Richtung 2,80 EUR würde dann drohen. (Analyse vom 01.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:3,967 EUR 0,00% (30.06.2020, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:3,946 EUR -0,20% (01.07.2020, 08:46)