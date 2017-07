Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,433 EUR +0,49% (30.06.2017, 18:09)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. Mit den beiden Geschäftsbereichen Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden bietet sie ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen an.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab. Sie ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft und ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Mit den Töchtern Comdirect und der polnischen mBank verfügt sie über zwei der weltweit innovativsten Online-Banken.



Die Commerzbank betreibt mit etwa 1.000 Filialen eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut sie mehr als 17,5 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Im Jahr 2016 erwirtschaftete sie mit rund 49.900 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,4 Milliarden Euro. (30.06.2017/ac/a/d)



Münster (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Aktien-Global.de":Die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Aktie der Commerzbank sei am 27. Juni mit viel Schwung auf ein neues Jahreshoch gestiegen und habe damit ein technisches Kaufsignal generiert. Die Anleger würden auf eine Verbesserung der Marktbedingungen setzen.Banken in Europa seien zuletzt an der Börse wieder als Wackelkandidaten gehandelt worden, was vor allem auf die Probleme der Institute in Spanien und Italien zurückzuführen gewesen sei. Doch das scharfe Reglement der EU für Krisenfälle sei am Stiefel bei der Abwicklung von zwei Regionalbanken umgangen worden, der Staat finanziere mal wieder eine Auffanglösung.Von diesem Signal hätten europäische Bankaktien profitiert, ein noch größerer Schub sei dann aber von Mario Draghi gekommen. Der EZB-Chef habe in einem Vortrag einen deutlichen Hinweis gegeben, dass die Notenbank ihren extrem offensiven Kurs nun langsam zurückfahre. Auch wenn es bis zu einer Leitzinserhöhung noch ein weiter Weg sei, dürften sich die Marktverhältnisse für die Banken langsam bessern.Die Commerzbank zähle zu den potenziell größten Profiteuren einer Normalisierung an der Zinsfront, da die Einnahmen des Instituts relativ stark vom Zinsgeschäft geprägt würden. Dementsprechend sei der gestrige Kurssprung nachvollziehbar.Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:10,43 EUR +0,34% (30.06.2017, 17:35)