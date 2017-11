ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. Mit den beiden Geschäftsbereichen Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden bietet sie ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen an.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab. Sie ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft und ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Mit den Töchtern Comdirect und der polnischen mBank verfügt sie über zwei der weltweit innovativsten Online-Banken.



Die Commerzbank betreibt mit etwa 1.000 Filialen eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut sie mehr als 17,5 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Im Jahr 2016 erwirtschaftete sie mit rund 49.900 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,4 Milliarden Euro. (09.11.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q3-Zahlen weiterhin zum Verkauf der Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF), erhöht aber das Kursziel von 8,50 auf 9,50 Euro.Das Frankfurter Geldhaus habe zwar mit den Gesamterträgen und dem operativen Ergebnis im dritten Quartal genau die Markterwartungen getroffen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Commerzbank verdanke dies jedoch den erheblichen Einmalerlösen im Berichtszeitraum und niedriger als erwarteten Risikokosten. Obwohl bereits mehr Neukunden in beiden Kundensegmenten hätten gewonnen werden können als für das Gesamtjahr geplant gewesen seien, seien die bereinigten Gesamterträge in Q3 um 8,9% zurückgegangen. Während das bereinigte operative Ergebnis im Firmenkundenbereich zumindest noch um 4% gestiegen sei, habe das Privatkundensegment einen Rückgang um fast 43% hinnehmen müssen. Dennoch sei es der Commerzbank im Jahresverlauf recht gut gelungen, die Negativfaktoren Niedrigzinsen und fallende Margen durch Wachstum der Kundenzahl und des Kredit- sowie Anlagevolumens zu kompensieren.Die angekündigte Beschleunigung des Abbaus des Schiffsportfolios werde zwar maßgeblich dazu beitragen, dass die harte Kernkapitalquote Anfang 2018 von 13,5% auf 12,5% sinken werde. Dennoch sollte der schnelle Rückbau des Schiffsexposures die Commerzbank attraktiver für Übernahmen machen. Trotz der schwachen Profitabilität dürfte der Aktienkurs von der Übernahmefantasie Unterstützung erhalten.Folglich erhöht Michael Seufert, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse sein unser Kursziel von 8,50 auf 9,50 Euro, rät aber unverändert zum Verkauf der Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 09.11.2017)XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:12,00 EUR +2,35% (09.11.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:11,948 EUR +2,02% (09.11.2017, 21:45)