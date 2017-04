ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist. Die Commerzbank wickelt 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 17,5 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Das 1870 gegründete Institut ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2016 erwirtschaftete es mit 49.900 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,4 Milliarden Euro. (19.04.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Aktienexperte des Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) charttechnisch unter die Lupe.Dem Wertpapier sei heute im positiven Marktumfeld der Sprung über die psychologisch wichtige Marke von 8,00 Euro gelungen. Fortan diene die Linie als Unterstützung. Der Aufwärtstrend, der seit August 2016 bestehe, sei gültig. Eine weitere Haltelinie liege bei 7,95 Euro. Auf dem Weg nach oben rücke als nächstes der Widerstand bei 8,30 Euro in den Fokus. Gelinge auch hier der Ausbruch, müsse der Bereich um 8,64 Euro nachhaltig überwunden werden. Hier lägen zwei Verlaufshochs aus dem Jahr 2016.Fundamental sei der Titel auf den ersten Blick mit einem KGV von 16 hoch bewertet. Die Gesamtbranche liege lediglich bei 13. Das Kurs/Buchwert-Verhältnis erreiche hingegen 0,35, während vergleichbare Banken im Mittel auf 0,85 kämen. Strebin sehe bei der Commerzbank noch Potenzial bis 10,70 Euro.Anleger sollten bei der Commerzbank-Aktie bei 7,00 Euro einen Stopp setzen, so Fabian Strebin, Aktienexperte des Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 19.04.2017)XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:8,106 EUR +3,00% (19.04.2017, 12:07)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:8,103 EUR +3,01% (19.04.2017, 12:21)