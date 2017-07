WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. Mit den beiden Geschäftsbereichen Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden bietet sie ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen an.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab. Sie ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft und ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Mit den Töchtern Comdirect und der polnischen mBank verfügt sie über zwei der weltweit innovativsten Online-Banken.



Die Commerzbank betreibt mit etwa 1.000 Filialen eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut sie mehr als 17,5 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Im Jahr 2016 erwirtschaftete sie mit rund 49.900 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,4 Milliarden Euro. (30.06.2017/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse der BNP Paribas:Die Analysten der BNP Paribas nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly" die Aktie der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank erziele Fortschritte bei der eingeleiteten Restrukturierung. So würden die Kosten für den geplanten Stellenabbau deutlich geringer ausfallen als die veranschlagten 1,1 Milliarden Euro. Im Bereich der Schiffskredite komme das Institut ebenfalls voran. In diesem Monat habe die Commerzbank die Lizenz für den Handel mit Schiffspfandbriefen zurückgegeben. Das Portfolio an Schiffskrediten solle damit weiter reduziert werden. Aktuell stünden noch 4,5 Milliarden Euro in der Bilanz, vor fünf Jahren seien es noch 20 Milliarden Euro gewesen.Andere Bereiche wolle die Commerzbank dagegen vorantreiben. So habe Privatkundenchef Michael Mandel einen Ausbau des Filialnetzes in Aussicht gestellt, während viele Konkurrenten genau dieses beschneiden würden. Die Commerzbank sehe hier weiter Wachstumspotenzial, das mit dem aktuellen Netz nicht zu erreichen sei. Der Aktienkurs des Unternehmens ist in diesem Jahr kräftig um rund 40 Prozent gestiegen und liegt auf Platz drei im DAX-Performanceranking, so die Analysten der BNP Paribas.Börsenplätze Commerzbank-Aktie:10,43 EUR +0,34% (30.06.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:10,433 EUR +0,49% (30.06.2017, 18:09)ISIN Commerzbank-Aktie:DE000CBK1001