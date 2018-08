Kursziel

Commerzbank-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 8,50 Underperform Credit Suisse Marcell Houben 31.07.2018 8,80 Hold Warburg Research Andreas Pläsier 30.07.2018 13,00 Buy HSBC Johannes Thormann 24.07.2018 10,00 Hold Deutsche Bank Benjamin Goy 18.07.2018 9,75 Sector Perform RBC Capital Anke Reingen 13.07.2018 13,80 Buy Citigroup Nicholas Herman 04.07.2018 9,00 Halten Independent Research Markus Rießelmann 04.07.2018 11,75 Neutral Goldman Sachs Jean-Francois Neuez 03.07.2018 10,00 Equal-weight Morgan Stanley Magdalena Stoklosa 03.07.2018 - Neutral UBS Jason Napier 03.07.2018 11,00 Neutral J.P. Morgan Kian Abouhossein 28.06.2018 11,00 Halten Nord LB Michael Seufert 25.06.2018 9,50 Halten DZ BANK Christian Koch 21.06.2018 8,50 Reduce Kepler Cheuvreux Tobias Lukesch 15.06.2018 8,60 Sell Berenberg Adam Barrass 17.05.2018 12,00 Hold S&P Global Firdaus Ibrahim 15.05.2018 13,50 Buy Baader Bank Tomasz Grzelak 15.05.2018 12,00 Halten LBBW Ingo Frommen 15.05.2018

Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

8,879 EUR +0,01% (03.08.2018)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Das 1870 gegründete Institut ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2017 erwirtschaftete es mit rund 49.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,2 Milliarden Euro. (06.08.2018/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) vor Quartalszahlen zu? 13,80 oder 8,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Commerzbank-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Frankfurter Commerzbank AG wird am 7. August 2018 ihre Zahlen für das zweite Quartal 2018 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Commerzbank-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der Citigroup, Nicholas Herman, in einer Aktienanalyse vom 04.07.2018 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat die "buy"-Empfehlung für den Titel mit einem Kursziel von 13,80 Euro nach der Ankündigung des Verkauf des EMC-Bereichs (Aktienderivate und ETFs) an die Société Générale bestätigt. Der Deal sei für beide Banken positiv, so Herman. Mit größeren Bewertungsgewinnen sei jedoch nicht zu rechnen.Die niedrigste Kursprognose für die Commerzbank-Aktie kommt von der Credit Suisse und liegt bei 8,50 Euro. Marcell Houben, Aktienanalyst der Credit Suisse, hat in einer aktuellen Aktienanalyse vom 31.07.2018 das "underperform"-Votum bekräftigt und das Kursziel von 8,80 auf 8,50 Euro reduziert. Für den Quartalsbericht gebe es Risiken bei Gebühren und Kosten, so Houben. Wegen des Wettbewerbsdrucks sei allzu große Zuversicht für die Einnahmeentwicklung nicht angebracht.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Commerzbank-Aktie?