Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,576 EUR -1,08% (18.09.2020, 09:10)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (18.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Es sei von Anfang an klar gewesen, dass es keine leichte Aufgabe werden würde den Aufsichtsrat bei der Commerzbank zu leiten. Hans-Jörg Vetter habe Anfang August diese Position dennoch übernommen und sei seitdem nicht nur auf der Suche nach einem neuen Vorstandschef. Diese Woche hätten sich die Ereignisse überschlagen, Vetter habe sich zudem erstmals zu seinen Plänen geäußert.Bereits vergangenes Wochenende sei es losgegangen: Comdirect-Chefin Frauke Hegemann habe gekündigt. Vetter wolle sie noch zum Bleiben überreden, aber das sei ungewiss. So oder ähnlich hätten verschiedene Spekulationen gelautet. Gestern sei es dann amtlich gewesen: Hegemann gehe. Doch damit nicht genug, auch der Vorstand der Privat- und Unternehmerkundensparte, Michael Mandel, verlasse Ende des Monats auf eigenen Wunsch den Konzern. Vorübergehend übernehme Arbeitsdirektorin Sabine Schmittroth seine Funktion im Vorstand.Der Abgang von Mandel und Hegemann würden kurzfristig schwer wiegen, aber zumindest Mandel sei für einen Neuanfang in der Privat- und Unternehmerkundensparte nicht der Richtige gewesen, habe er doch den Bereich über längere Zeit verantwortet. Der Umbau sei nicht nur einer des Konzerns, sondern auch der Führungsebene.Engagierte Anleger sollten den Stopp bei vier Euro beachten. Die 200-Tage-Linie um 4,50 Euro bilde eine wichtige Unterstützung, die demnächst getestet werden könnte. Trader können das Szenario spielen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.09.2020)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:4,60 EUR -0,97% (18.09.2020, 09:23)