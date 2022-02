Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Commerzbank egalisiere am Freitag einen beachtlichen Teil der zuletzt erlittenen Verluste. Am Nachmittag gewinne die Aktie neun Prozent auf 8,11 Euro. Damit habe der Titel nicht nur die 8-Euro-Marke zurückerobert, sondern notiere weiterhin oberhalb des GD50. Das Verlaufshoch sei trotzdem ein gutes Stück entfernt.Das Hoch habe die Commerzbank-Aktie am 21. Februar bei 9,51 Euro erreicht. Die Aussicht auf steigende Zinsen hätten dem europäischen Sektor mächtig Auftrieb gegeben.Doch mit dem Krieg in der Ukraine habe der Markt Zweifel an einer zeitnahen Zinswende bekommen. Die Invasion führe zu Sanktionen und Gegensanktionen, was bedeute, dass die Energiepreise weiter steigen könnten. Das würde zu mehr Inflation führen und die Wirtschaft merklich belasten.Hebe die EZB parallel noch die Zinsen an, drohe die Konjunktur komplett abgewürgt zu werden. Im schlimmsten Fall drohe eine Stagflation, die toxische Mischung aus Geldentwertung und schwacher Wirtschaftsentwicklung.Indes dürfte die Commerzbank die Russland-Sorge des Marktes zerstreut haben. "Wir haben uns auf verschiedene Szenarien vorbereitet und Notfallpläne entwickelt", so ein Unternehmenssprecher. "Wir haben unser Engagement in Russland in den vergangenen Jahren erheblich verringert, und unsere Risiken sind unter Kontrolle."Investierte Anleger bleiben dabei und setzen den Stoppkurs bei 6,60 Euro, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: