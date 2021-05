Kursziel

Commerzbank-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 5,60 Hold Berenberg Eoin Mullany 20.05.2021 7,00 Neutral Citigroup Nicholas Herman 19.05.2021 6,50 Hold Deutsche Bank Benjamin Goy 17.05.2021 6,90 Equal-weight Morgan Stanley Izabel Dobreva 14.05.2021 5,40 Verkaufen Independent Research Jan Lennertz 14.05.2021 5,80 Neutral J.P. Morgan Kian Abouhossein 12.05.2021 7,40 Neutral Goldman Sachs Jernej Omahen 12.05.2021 6,00 Halten NordLB Michael Seufert 12.05.2021 5,00 Verkaufen DZ BANK Timo Dums 12.05.2021 5,00 Underweight Barclays Jun Yang 12.05.2021 6,20 Hold Jefferies Martina Matouskova 12.05.2021 4,70 Sell UBS Daniele Brupbacher 12.05.2021

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (25.05.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) nach Quartalszahlen zu? 7,40 oder 4,70 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Commerzbank-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Frankfurter Commerzbank AG hat am 12.05.2021 ihre Zahlen für das erste Quartal 2021 vorgelegt. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 12. Mai zu entnehmen ist, habe die Commerzbank trotz erheblicher Kosten für den Konzernumbau zu Jahresbeginn schwarze Zahlen geschrieben. Unter dem Strich habe ein Quartalsgewinn von 133 Mio. Euro gestanden. Dabei habe das Institut auch von guten Geschäften am Kapitalmarkt, einer gesunkenen Vorsorge für Kreditausfälle und deutlich niedrigeren Steuerlast profitiert.2020 habe die Corona-Krise dem Institut den Start ins Jahr verhagelt. Zu dem positiven Ergebnis habe "besonders das starke Wertpapiergeschäft beigetragen, mit dem wir die Effekte aus dem negativen Zinsumfeld weitgehend ausgleichen konnten", habe Finanzvorständin Bettina Orlopp erklärt. Analysten hätten im Schnitt mit einem Verlust von 131 Mio. Euro gerechnet. Die Bank habe zudem die Ertragsprognose für das laufende Jahr erhöht.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Commerzbank-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von Goldman Sachs, Jernej Omahen, in einer Analyse vom 12.05.2021 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel weiterhin mit dem Votum "neutral" eingestuft. Das Kursziel wurde von 7,10 auf 7,40 Euro angehoben. Das neue Kursziel reflektiere seine erhöhten Gewinnprognosen für das deutsche Geldhaus, so der Analyst.Die niedrigste Kursprognose für die Commerzbank-Aktie kommt von der UBS und liegt bei 4,70 Euro. Analyst Daniele Brupbacher hat sie in einer Analyse vom 12.05.2021 weiterhin mit dem Rating "sell" bewertet. Die Erträge hätten positiv überrascht, so Brupbacher in einer ersten Reaktion. Die Commerzbank habe wohl im Wertpapiergeschäft und im Treasury besser als gedacht abgeschnitten.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Commerzbank-Aktie auf einen Blick: