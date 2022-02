Kursziel

Commerzbank-Aktie

(EUR) Rating

Commerzbank-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 11,70 Overweight Morgan Stanley Izabel Dobreva 15.02.2022 9,00 Hold Société Générale Saurabh Singh 11.02.2022 10,00 Buy Deutsche Bank Benjamin Goy 09.02.2022 7,40 Neutral J.P. Morgan Kian Abouhossein 25.01.2022 10,20 Buy HSBC Johannes Thormann 24.01.2022 7,00 Neutral UBS Daniele Brupbacher 24.01.2022 11,10 Buy Kepler Cheuvreux Tobias Lukesch 24.01.2022 8,30 Sector Perform RBC Capital Markets Anke Reingen 24.01.2022 6,50 Halten NordLB Michael Seufert 23.12.2021 7,30 Halten Independent Research Jan Lennertz 09.11.2021 6,75 Hold Warburg Research Andreas Pläsier 09.12.2021

Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

8,819 EUR +0,39% (16.02.2022, 08:29)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

8,704 EUR +1,53% (15.02.2022)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (16.02.2022/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) vor Quartalszahlen zu? 11,70 oder 6,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Commerzbank-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Frankfurter Commerzbank AG wird am 17.02.2022 ihre Zahlen für das vierte Quartal 2021 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Commerzbank-Aktie anbetrifft, hat die Analystin von Morgan Stanley, Izabel Dobreva, in einer Analyse vom 15.02.2022 das höchste Kursziel veranschlagt. Sie hat die "overweight"-Empfehlung bestätigt und das Kursziel von 9,10 auf 11,70 Euro angehoben. Die Aktie wurde in die "European" und "Global Bank Top Pick"-Portfolios aufgenommen. In den Portfolios ersetze sie die Aktie der österreichischen Erste Group, so Dobreva. Das Commerzbank-Papier sei eines der am stärksten zinsabhängigen Aktien in Europa. Höhere Leitzinsen der EZB würden die Nettozinserträge sehr kräftig in die Höhe treiben.Die niedrigste Kursprognose für die Commerzbank-Aktie kommt von der Nord LB und liegt bei 6,50 Euro. Analyst Michael Seufert hat sie in einer Branchenstudie vom 23.12.2021 weiterhin mit dem Votum "halten" eingestuft. Ein schwieriges Ertragsumfeld und hohe Kosten für Digitalisierungs- und Regulierungsmaßnahmen spiegelten sich in den derzeit niedrigen Bewertungen europäischer Banken wider, so der Analyst. Seine Einschätzung für Europas Bankensektor laute "neutral".Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Commerzbank-Aktie?Börsenplätze Commerzbank-Aktie: