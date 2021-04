Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Kurzprofil Coinbase Inc.:



Coinbase, Inc. ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (07.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Boom bei Kryptowährungen - allen voran Bitcoin - hat Coinbase bereits in der Vergangenheit kräftige Umsatzzuwächse beschert, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Zuwachsrate, die die Kryptohandelsplattform den Anlegern am Dienstag mitgeteilt habe, sorge jedoch für Sprachlosigkeit. Laut Coinbase sei der Umsatz auf Basis vorläufiger Zahlen von 190 Millionen Dollar im ersten Quartal 2020 auf 1,8 Milliarden Dollar im ersten Quartal 2021 angewachsen - beinahe eine Verzehnfachung. Zudem sollten die 36 Millionen Nutzer einen Nettogewinn von bis zu 800 Millionen Dollar in die Kassen gespült haben. Im Vorjahresquartal sei nur ein Gewinn von 32 Millionen Dollar erzielt worden.Nach diesen Zahlen werde der Blick auf die Bewertung des anstehendes IPOs von Coinbase noch spannender. Der Antrag für ein Direct Listing an der NASDAQ (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) sei Ende Februar gestellt worden, einen genauen Termin des Börsengangs gebe es bislang aber nicht.