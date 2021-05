XETRA-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

214,50 EUR -0,69% (07.05.2021, 14:43)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

256,76 USD -5,95% (06.05.2021, 22:00)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (07.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Nach dem starken Börsendebüt im April bleibe die Coinbase-Aktie auf Talfahrt. Am gestrigen Donnerstag sei sie fast 6% schwächer aus dem US-Handel gegangen - der vierte Verlusttag in Folge. Damit rücke nun eine wichtige Marke in den Fokus.Mit dem Donnerstags-Schlusskurs von 256,76 USD notiere die Coinbase-Aktie nur noch knapp über dem Referenzkurs von 250 USD, der im Vorfeld des Direct Listings am 14. April festgelegt worden sei. Die Aktie sei damals bereits mit einem kräftigen Aufschlag und einem ersten Kurs von 381 USD in den Handel gestartet. Am ersten Handelstag sei es in der Spitze rauf auf 429,54 USD gestartet, doch seitdem würden die Gewinne abbröckeln.Sorgen vor wachsender Konkurrenz und darauf resultierendem Druck auf die enorm wichtigen Einnahmen im Privatkundengeschäft würden dabei ebenso auf die Stimmung wie die Tatsache, dass aktuelle Hype-Kryptowährungen wie Dogecoin (+12.212% Plus YTD) und Binance Coin (+1.583% YTD) nicht bei Coinbase handelbar seien, drücken. Zudem würden Anleger bei den spekulativeren Börsenneulingen der letzten Monate derzeit zu Gewinnmitnahmen neigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Coinbase-Aktie: