Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (05.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Börsenneuling Coinbase profitiere im operativen Geschäft massiv vom ungebrochenen Boom am Kryptomarkt. Im laufenden zweiten Quartal rechne Analyst Dan Dolev von Mizuho Securities daher mit einer ähnlich starken Entwicklung wie im ersten Jahresviertel. Ein anderer Punkt stimme ihn jedoch skeptisch.Kurz vor dem Börsengang im April habe der Kryptobörsen-Betreiber auf Basis vorläufiger Zahlen für das erste Quartal brachiale Zuwächse bei Umsatz und Gewinn in Aussicht gestellt. Der endgültige Quartalsbericht am 13. Mai dürfte dies bestätigen. Mizuho-Analyst Dan Dolev gehe davon aus, dass sich diese Entwicklung auch zu Beginn des zweiten Quartals fortgesetzt habe.Der "Krypto-Überschwang" habe das Trading-Volumen auf der Plattform von Coinbase im April nahezu auf das Rekordniveau des ersten Quartals gehievt, schreibe der Experte in einer aktuellen Studie. Sollte dieser Trend in den nächsten Wochen anhalten, könnte Coinbase die Umsatzerwartungen der Analysten im zweiten Quartal um bis zu 35 Prozent übertreffen.Vor diesem Hintergrund habe Dolev das Kursziel für die Aktie von 285 auf 315 Dollar angehoben, für eine Kaufempfehlung reiche es aber noch nicht - er bleibe vorerst bei seinem "neutral"-Rating. Während die Aussichten für das zweite Quartal "herausragend" seien, überwiege auch mittlere Sicht doch noch die Skepsis.Dolev nenne in diesem Zusammenhang vor allem PayPal und die "Cash"-App von Square. Nutzer in den USA könnten dort ebenfalls Kryptowährungen handeln und aufbewahren. Anders als Coinbase müssten die Payment-Riesen damit allerdings nicht zwangsläufig Geld verdienen. Sie würden den vergleichsweise margenschwachen Krypto-Handel eher als Lockmittel nutzen, um neue Nutzer auf die jeweilige Plattform zu holen - und ihnen dort gewinnträchtigere Produkte anzubieten.Wichtig wäre also, dass Coinbase nun zügig Fortschritte beim Ausbau des Geschäfts mit Unternehmen und Profi-Anlegern mache. Die jüngst angekündigte Übernahme des Datenportals Skew sei dabei ein Schritt in die richtige Richtung.Nach deutlichen Gewinnen beim Börsendebüt im April habe die Coinbase-Aktie zunächst Federn lassen müssen. "Der Aktionär" rechnet kurz nach dem Direct Listing an der NASDAQ auch weiterhin mit erhöhter Volatilität. Aus diesem Grund sollten aktuell höchstens risikofreudige Anleger aktiv werden, so Nikolas Kessler. Alle anderen könnten sich mit einem Kauflimit bei 200 Euro auf die Lauer legen. (Analyse vom 05.05.2021)