Börsenplätze Coinbase-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

186,00 EUR -4,00% (21.05.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

224,35 USD -3,88% (21.05.2021, 22:00)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (22.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Die gefeierte Tech-Trend-Investorin Cathie Wood setze mit den Fonds von Ark Invest weiter auf Coinbase, könne den Kursverfall damit aber auch nicht komplett verhindern. Zu sehr hänge der Aktienkurs an der Beliebtheit von Bitcoin, Ethereum und Dogecoin. Zwar werde auf der Krypto-Handelsplattform auch Betrieb herrschen, wenn die Kurse fallen würden, aber es gebe da ein Problem.Niemand garantiere schließlich, dass nach einem kurzfristigen Ausverkauf bald wieder Anschlusskäufe folgen würden. Ark habe mittlerweile trotzdem so viele Coinbase-Aktien gekauft, dass die Aktie mit 3,5% Gewichtung unter den Top 10 im Flagschiff-ETF sei, berichte CNBC.Demnach habe Wood am Donnerstag 216.518 Anteile von Coinbase im Wert von 50,5 Mio. USD für Ark Innovation gekauft. Auch der Ark Fintech Innovation ETF habe aufgestockt. Insgesamt sei seit Montag für fast 188 Mio. USD gekauft worden.Auf Wochensicht habe Coinbase rund ein Zehntel an Wert verloren. "Der Aktionär" gehe davon aus, dass Kryptocoins grundsätzlich beliebt bleiben würden. Die spekulative Coinbase-Empfehlung sei ausgestoppt worden, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link