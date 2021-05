Börsenplätze Coinbase-Aktie:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (18.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Die Kurskapriolen beim Bitcoin hätten auch bei der Aktie des Kryptobörsen-Betreibers Coinbase tiefe Spuren hinterlassen. Cathie Wood von Ark Invest lasse sich davon aber nicht beirren: Sie nutze den Rücksetzer konsequent zum Nachkauf. Die Papiere von Apple müssten dafür fast komplett weichen.Wie aus einer Meldung vom Montag hervorgehe, seien 188.455 Apple-Aktien im Wert von rund 24 Mio. Dollar aus dem Ark Fintech Innovation ETF verkauft worden. Die Apple-Position im einzigen ETF von Ark mit einer Beteiligung am kalifornischen Tech-Riesen sei damit inzwischen auf rund 3.000 Papiere zusammengeschrumpft. Das entspreche nur noch einer Gewichtung von vernachlässigbaren 0,01 Prozent.Im Gegenzug habe die Investmentgesellschaft von Cathie Wood die Coinbase-Beteiligung noch einmal erhöht. Für den Ark Fintech Innovation ETF, den Ark Innovation ETF sowie den Ark Next Generation Internet ETF seien insgesamt weitere 259.879 Aktien des Kryptobörsen-Betreibers im Wert von 64,5 Mio. Dollar eingesammelt worden.Beeinflusst durch die jüngsten Kurskapriolen des Bitcoin sei die Coinbase-Aktie derzeit allerdings unter Druck und am Montag unter die Marke von 200 Euro gerutscht. Damit sei das Kauflimit aus AKTIONÄR-Ausgabe 17/21 erreicht worden.Spekulativ orientierte Anleger können nun einen Fuß in die Tür stellen und auf einen baldigen Turnaround setzen, sollten sich dabei jedoch auf anhaltend hohe Volatilität einstellen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link