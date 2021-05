NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

216,82 USD -9,28% (19.05.2021, 15:59)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (19.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Das US-Unternehmen habe die Platzierung einer Anleihe im Wert vom 1,25 Mrd. USD angekündigt. Maydorn könne diese diesen Schritt nicht verstehen, Coinbase verdiene schließlich prächtig Geld. Unverständlich sei auch, dass sich das US-Unternehmen so kurz nach dem Börsengang am Kapitalmarkt mit einer Wandelanleihe bedienen wolle. Bei den Anlegern komme die Nachricht offenabr auch nicht gut an. Die Coinbase-Aktie sei mittlerweile recht deutlich unter den Ausgabekurs von 250 USD gefallen. Maydorn bleibe sehr skeptisch gegenüber Coinbase und rate Anlegern. Finger weg, rät Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.05.2021)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Coinbase-Aktie:XETRA-Aktienkurs Coinbase-Aktie:177,55 EUR -13,69% (19.05.2021, 15:58)