Börsenplätze Coinbase-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

236,50 EUR +2,83% (11.08.2021, 20:47)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

276,465 USD +2,52% (11.08.2021, 20:33)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (11.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Der Krytobörsenbetreiber Coinbase hat im zweiten Quartal massiv von den Schwankungen bei Bitcoin und Co profitiert und am Dienstagabend sensationelle Zuwächse bei Umsatz und Gewinn gemeldet. Dass es in diesem Tempo nicht endlos weitergehen kann, bekommt das Unternehmen aber bereits zu spüren.Obwohl viele Kryptowährungen im zweiten Quartal deutlich von ihren kurz zuvor erreichten Höchstständen zurückgekommen seien, habe das Geschäft von Coinbase floriert. Das US-Unternehmen verdiene an den Gebühren für den Kryptohandel auf seinen Handelsplattformen für private und institutionelle Investoren. Die heftigen Turbulenzen bei Bitcoin und Co hätten Coinbase daher wie erwartet in die Karten gespielt. Zudem habe das Unternehmen auf neue Produkte und Währungspaare sowie Marketing-Maßnahmen verwiesen, die das Wachstum angefacht hätten.Das operative Geschäft sei stark abhängig von den Entwicklungen am Kryptomarkt. Zwar sei es dort mit den Kursen zuletzt wieder deutlich nach oben gegangen, doch auch bei Coinbase wisse man, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen würden. Daher seien die Investoren für das laufende dritte Quartal vorsorglich auf geringere Zuwächse beim Transaktionsvolumen und den aktiven Nutzern eingestimmt worden. Eine konkrete Prognose habe es darüber hinaus allerdings nicht gegeben.Durch den Quartalsbericht dürften sich jedoch nicht nur die Coinbase-Bullen bestätigt sehen, sondern auch die Skeptiker. Denn die vielkritisierte Abhängigkeit vom Privatkundengeschäft sei nach wie vor hoch. Fast 95% der Gebühreneinnahmen würden aus dem Geschäft mit Privatkunden stammen, wo das Handelsvolumen im Q2 mit 21% bereits unterdurchschnittlich gewachsen sei. Zudem sei der Bereich extrem anfällig für einen Preiskampf mit günstigeren oder gar kostenlosen Rivalen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link