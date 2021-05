NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

297,54 USD +0,97% (30.04.2021, 22:00)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (03.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei Coinbase sei die erste Aufregung vorbei. Der Aktienprofi beschreibe dabei ein Muster, das bei vielen anderen IPOs zu sehen sei. Zunächst gebe es viel Aufregung, riesige Umsätze und dann flaue das Ganze ab. Die Aktie dümple da runter hin und danach komme in der Regel die zweite Welle. Man sollte jetzt bei Coinbase also die Ruhe bewahren und geduldig abwarten, bis da wieder Leben in die Sache komme. Momentan sehe nicht danach aus. Es ist dabei auch nicht zu vergessen, dass der Kurs der Coinbase-Aktie vom Bitcoin-Preis abhängt, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 03.05.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Coinbase-Aktie:XETRA-Aktienkurs Coinbase-Aktie:252,50 EUR +0,80% (03.05.2021, 12:32)