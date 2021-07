Die Coinbaise-Aktie bleibe auf der Beobachtungsliste, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.07.2021)



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (24.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Für Coinbase laufe es seit dem Börsendebüt im April nicht wie geplant. Die Korrektur am Kryptomarkt und der wachsende Konkurrenzdruck hätten Zweifel an der Stärke des operativen Geschäfts gesät. Und jetzt klage auch noch ein Aktionär gegen das US-Unternehmen, das Top-Management und frühere Geldgeber.Coinbase-Aktionär Donald Ramsey fühle sich getäuscht. Seiner Ansicht nach habet der Kryptobörsenbetreiber im Vorfeld des Börsengangs und in den entsprechenden Unterlagen "grundlegend falsche Angaben" gemacht - v.a., was den kurzfristigen Kapitalbedarf angehe. Beim Börsengang Mitte April habe Coinbase bewusst den Weg eines Direct Listings gewählt, bei dem keine neuen Aktien ausgegeben und kein frisches Kapital eingesammelt werden solle. Das habe den Eindruck vermittelt, dass das Unternehmen finanziell gut aufgestellt sei.Dass sich Coinbase nur einen Monat später über eine Wandelanleihe 1,25 Mrd. USD am Kapitalmarkt habe besorgen müssen, sei daher eine böse Überraschung für die Aktionäre gewesen, argumentiere Ramsey in der Klageschrift, aus der das Branchenportal cointelegraph.com zitiere. Mehr noch: Er mutmaße, dass der Kapitalbedarf bereits im Vorfeld des Direct Listings bekannt gewesen sei.Die Diskrepanz zwischen der Selbstdarstellung des Unternehmens und der tatsächlichen finanziellen Lage sei für die Investoren erst dann offensichtlich geworden, was laut Ramsey den deutlichen Kursverfall von rund 10% innerhalb von nur zwei Handelstagen nach Ankündigung der Anleiheemission erkläre.All das wolle Ramsey nicht auf sich sitzen lassen und klage - sowohl gegen das Unternehmen an sich, als auch gegen Mitglieder des Top-Managements und frühe Geldgeber. In der Klageschrift wüerden explizit CEO Brian Armstrong, Chef-Jurist Paul Grewal und weitere hochrangige Manager sowie Vertreter von Wagniskapitalgebern genannt, die Coinbase bereits vor dem Börsengang unterstützt hätten.Die Klage, die am Donnerstag von der Kanzlei Scott + Scott beim Bezirksgericht des kalifornischen Nothern District eingereicht worden sei, strebe zudem den Status einer Sammelklage an. Somit könnten sich weitere betroffene Aktionär anschließen.Dass sich Aktionäre übervorteilt fühlen und gegen Unternehmen klagen würden, sei keine Seltenheit - v.a. dann, wenn es mit dem Aktienkurs nach dem Börsengang nicht wie erhofft bergauf gehe. Mit Blick auf den Chart und die Sorgen vor wachsendem Gebührendruck im operativen Geschäft sei eine juristische Auseinandersetzung oder gar eine Untersuchung der Börsenaufsicht SEC das Letzte, das Coinbase derzeit gebrauchen könne.Gut drei Monate nach dem Direct Listing falle die Zwischenbilanz für die Coinbase-Aktie eher mau aus: Nach deutlichen Kursgewinnen am ersten Handelstag sei es schnell abwärts gegangen. Trotz leichter Erholungstendenzen notiere sie aktuell rund 10% unter dem Referenzkurs von 250 USD, der im Zuge des Börsengangs festgelegt worden sei.