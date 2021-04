Börsenplätze Coinbase-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

276,00 EUR +1,10% (20.04.2021, 10:55)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

333,00 USD -2,63% (19.04.2021, 22:00)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (20.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Der Hype um Coinbase mache alle verrückt. An der Börse werde das US-Unternehmen, das in der vergangenen Woche an die NASDAQ gegangen sei, mit 66 Mrd. USD bewertet. Die NASDAQ komme gerade einmal auf einen Börsenwert von 26 Mrd. USD. Laut der Analystin Lisa Ellis müsste die Coinbase-Aktie jedoch viel höher stehen."Wenn Sie bei Coinbase eine längerfristige Perspektive einnehmen, ist es schwierig, nicht bullish zu sein für die Aktie", so Ellis von MoffettNathanson. "Das Unternehmen ist definitiv der Marktführer in einer sehr disruptiven Technologie, die mittlerweile eine kritische Masse an Momentum erreicht hat." Ellis sehe das Kursziel für die Coinbase-Aktie bei 600 USD, was dem 18-fachen des Umsatzes von 2023 entspreche. Das Papier nenne sie ein "Must-own".Lisa Ellis sei nicht irgendwer. Beim Analysten-Bewertungsportal Tipranks komme sie auf 4,7 Sterne. Laut dem Portal seien seit 2009 32 von 36 Tipps erfolgreich gewesen. Die jährliche Performance ihrer Kaufempfehlungen belaufe sich im Schnitt auf 32,9%. Das bedeute im Tipranks-Ranking Platz 723 von 7.459 Analysten."Der Aktionär" sehe Coinbase auch positiv, erwarte aber nach dem Hype-IPO erst einmal niedrigere Kurse. Bei 200 Euro könnten spekulativ orientierte Anleger zugreifen, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link