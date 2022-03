Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze Coinbase-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

179,40 EUR +5,41% (28.03.2022, 16:27)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

197,48 USD +5,77% (28.03.2022, 16:13)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (28.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Die Aktie von Coinbase knüpfe zum Handelsstart an der Wall Street an die Aufwärtsbewegung der vergangenen Tage an und lege im durchwachsenen Gesamtmarkt fast sieben Prozent zu. Neben positiven Trends am Kryptomarkt würden dabei auch Medienberichte über eine bevorstehende Übernahme in Brasilien positive Impulse liefern.Laut einem Bericht von Estadão, der drittgrößten Zeitung des Landes, befinde sich Coinbase in fortgeschrittenen Gesprächen zur Übernahme des brasilianischen Unternehmens 2TM, dem Betreiber der Kryptobörse Mercado Bitcoin. Mit einem Handelsvolumen von rund sieben Milliarden Dollar und 3,2 Millionen aktiven Nutzern sei diese der größte Handelsplatz für digitale Assets in ganz Lateinamerika. Erst zu Jahresbeginn habe 2TM außerdem eine portugiesische Kryptobörse CriptoLoja erworben.Nun könnte das brasilianische Start-up, das bei der letzten Finanzierungsrunde im Vorjahr mit 2,1 Milliarden Dollar bewertet worden sei, seinerseits geschluckt werden. Die Verhandlungen darüber sollten laut dem Bericht bereits seit Jahresanfang laufen. Laufe alles nach Plan, solle der Deal bereits im April in trockenen Tüchern sein.Dass Coinbase so aufs Tempo drücke, habe einen guten Grund: Der florierende Kryptohandel in Lateinamerika und speziell Brasilien sei auch anderen Unternehmen nicht entgangen. Erst kürzlich habe Changpeng Zhao, CEO der Kryptobörse Binance, angekündigt, das Engagement in Brasilien ausbauen zu wollen. Und Facebook-Betreiber Meta habe bereits im Januar einen Zulassungsantrag gestellt, um künftig Krypto-Produkte und -Dienstleistungen im Land anbieten zu können.Coinbase setze die Internationalisierungsstrategie mittels Zukäufen fort und habe sich mit Brasilien einen lukrativen Markt ausgesucht. Gemeinsam mit den positiven Signalen vom Kryptomarkt, wo der Bitcoin zeitweise den höchsten Stand des bisherigen Jahres markiert und die seit Jahresanfang aufgelaufenen Kursverluste ausgeglichen habe, treibe das die Coinbase-Aktie zu Handelsbeginn in New York um fast sieben Prozent in die Höhe.Im Gegensatz zum Bitcoin notiere sie seit Jahresbeginn aber selbst auf dem aktuellen Niveau noch rund 25 Prozent im Minus. Der Abschlag auf das kurz nach dem IPO im April 2021 erreichte Allzeithoch bei 429,54 Dollar belaufe sich sogar auf rund 54 Prozent. Sorgen vor wachsenden Wettbewerb, die trübe Stimmung am Kryptomarkt und das schwierige Marktumfeld für Tech-Titel hätten maßgeblich zu der scharfen Korrektur beigetragen.Zwar sei Coinbase mit Blick auf den Chart und das operative Geschäft nach wie vor nicht gänzlich aus dem Schneider. Die Erholungstendenzen am Kryptomarkt könnten jedoch den nötigen Rückenwind für einen Rebound liefern. Auf dieses Szenario setzen sollten allerdings nur risikofreudige Anleger, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenskollision: