Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (04.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Das Listing der Hype-Kryptowährung Dogecoin bei Coinbase Pro am gestrigen Donnerstag habe der Aktie des Kryptobörsen-Betreibers keine nennenswerten Impulse geliefert. Vor dem Wochenende sorge stattdessen eine Ankündigung des Rivalen Robinhood für Nervosität.Im Aktienhandel habe der Neobroker Robinhood die traditionellen US-Broker bereits vor Jahren in die Mangel genommen, jetzt könnten die Betreiber von Krypto-Handelsplätzen dran sein. In einer aktuellen Kampagne werbe das Unternehmen offensiv damit, dass auch beim Handel mit Kryptowährungen keine Gebühren für die Nutzer anfallen würden.In einem Rechenbeispiel - das durchaus als Seitenhieb gegen die Konkurrenz gewertet werden dürfe - veranschauliche Robinhood die Auswirkungen, die selbst vergleichsweise niedrige Gebühren auf das Investment haben könnten: Wer für 100 Dollar Bitcoin kaufen wolle, bekomme nur bei Robinhood auch tatsächlich Bitcoin im Wert von 100 Dollar.Bei den Rivalen Coinbase und Gemini bekomme man aufgrund der Handelsgebühr von 2,99 Prozent nur Bitcoin im Wert von 97,01 Dollar. Beim Kauf über die PayPal-App Venmo erhalte man nach Abzug der Gebühren Bitcoin im Wert von 97,70 Dollar. "Mit Robinhood Crypto bekommt ihr auch das, was ihr bezahlt", so die Message der PR-Kampagne.Erst wenige Jahre sei es her, dass Robinhood die Wertpapierbroker in den USA mit gebührenfreiem Handel attackiert habe. Als erster traditioneller Broker habe Charles Schwab die Strategie übernommen und ab 2019 ebenfalls die Gebühren gesenkt oder ganz gestrichen - und den Preiskrieg in der Branche damit zusätzlich angefacht.Bei den großen Fintech-Konzernen PayPal und Square dürfte ein drohender Preiskampf indes weniger gravierende Auswirkungen haben. Für beide sei der Kryptohandel nur eine von vielen Funktionen - und überdies vergleichsweise margenschwach. Square verzichte bei Bitcoin-Käufen über die Cash-App schon heute auf Gebühren und verdiene lediglich am Spread.Die Sorge vor einem Gebührenkrieg mit Robinhood und der anhaltend schwache Kryptomarkt würden vor dem Wochenende auf der Coinbase-Aktie lasten. Nachdem die spekulative Empfehlung kurz nach dem Börsengang ausgestoppt wurde, steht die Aktie derzeit nur auf der Beobachtungsliste von "Der Aktionär", so Nikolas Kessler. (Analyse vom 04.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: