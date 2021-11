Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.



286,00 EUR -7,29% (10.11.2021, 22:27)



328,60 USD -8,06% (10.11.2021, 22:00)



US19260Q1076



A2QP7J



1QZ



COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden.(10.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Mit den Q3-Zahlen am Dienstag habe der Kryptobörsen-Betreiber die Wall Street enttäuscht. Eine verfehlte Umsatzprognose und sinkende Nutzerzahlen würden die Coinbase-Aktie um mehr als 7% einbrechen lassen.Weiterhin bullish sei Analystin Lisa Ellis von MoffatNathanson. "Die Interpretation der Ergebnisse hängt hauptsächlich vom jeweiligen Standpunkt der Investoren ab", schreibe sie in einer Reaktion auf die Zahlen. Wer erwarte, dass die Ergebnisse eines Wachstumsunternehmens wie Coinbase immer nur steigen würden, der sei enttäuscht. Erfahrene Krypto-Anleger, die auch bereit seien, einen "Krypto-Winter" durchzustehen, seien dagegen begeistert, so die Expertin. Ellis selbst zähle ganz klar zu Letzteren, denn sie habe ihre Kaufempfehlung für die Coinbase-Aktie mit einem Kursziel von 600 USD nach den Zahlen bestätigt.So bullish sei zwar sonst keiner der von Bloomberg befragten Analysten, doch viele hätten ihre "buy"-Ratings trotz schwacher Zahlen und dem aktuellen Kursrutsch bestätigt und teils sogar ihre Kursziele angehoben. Joseph Vafi von Cannacord beispielsweise habe die Erweiterung des Produktportfolios gelobt und habe den fairen Wert seiner Kaufempfehlung von 325 auf 342 USd erhöht.Mit anderen Worten: Viele Wall-Street-Analysten würden den aktuellen Rücksetzer der Coinbase-Aktie als Kaufchance sehen. Das 12-Monats-Kosensziel von 378,50 USD signalisiere dabei noch rund 15% Aufwärtspotenzial.Mit Blick auf die wachsende Konkurrenz - Stichwort Neobroker und gebührenfreier Handel - sowie Streitereien mit der SEC habe "Der Aktionär" zuletzt vom Kauf der Coinbase-Aktie abgeraten. Anleger, die langfristig am Kryptomarkt aktiv werden wolletn, sollten lieber direkt zum Bitcoin greifen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.11.2021)Hinweis auf Interessenskollision:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.