Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (21.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Krypto-Handelsplattform Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Erst eine Woche sei es her, dass Coinbase per Direct Listing an die Börse gegangen sei. Nun drohe der Aktie der Kryptobörsen-Betreiber hierzulande das Aus. Die Deutsche Börse AG stelle den Handel mit den Papieren auf Xetra und an der Frankfurt Wertpapierbörse zumindest vorübergehend ein. Auch die Plattformen Lang & Schwarz und Tradegate würden der Titel wieder de-listen.Als Grund für den drastischen Schritt nenne der Börsenbetreiber in einer Mitteilung vom Mittwoch "fehlende Stamm- bzw. Kennzeichnungsdaten". Zum Handelsstart auf den Plattformen der Deutschen Börse AG in der Vorwoche sei eine fehlerhafte Referenznummer angegeben bzw. verwendet worden. Diese sei für den Handel in Deutschland und Europa aber unerlässlich."Bei der Handelsaufnahme von Coinbase wurde irrtümlicherweise ein LEI Code für eine Coinbase Entität verwendet, der nicht der in der letzten Woche eingeführten Entität (Coinbase Global Inc.) zuzuordnen ist. Ein korrekter LEI Code ist regulatorische Voraussetzung für die Aufnahme zum Handel in Europa", habe eine Sprecherin der Deutschen Börse auf Nachfrage des "Aktionärs" erklärt. Aus diesem Grund werde der Handel per Freitag, den 23. April 2021 an der Frankfurter Börse und auf Xetra zumindest vorübergehend eingestellt. Um den Handel wieder aufnehmen zu können, müsse der Emittent eine neue, korrekte LEI beantragen.Als Konsequenz werde auch Lang & Schwarz den Handel mit Coinbase-Aktien per Freitag, den 23. April 2021, ab 20:00 Uhr bis auf weiteres Einstellen, habe ein Unternehmenssprecher auf "Aktionär"-Anfrage bestätigt. Auch die Plattform Tradegate müsse reagieren: "Der Handel an der Tradegate Exchange wird infolgedessen mit Ablauf des 22.04.2021 eingestellt", teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.Die Anleger würden bislang gelassen auf die Meldung reagieren. Auf Xetra falle das Minus moderat aus. Etwas deutlicher seien die Abschläge bei Tradegate und Lang & Schwarz. Auch im vorbörslichen US-Handel, wo die fehlerhafte Referenznummer keine direkten Auswirkungen habe, gehe es um rund 1,3% abwärts."Der Aktionär" gehe davon aus, dass der Fehler schnell behoben und die Aktie anschließend auch hierzulande wieder handelbar sein werde. Das Kauflimit bei 200 Euro sei ohnehin noch nicht ausgelöst worden - aktuell notiere der Kurs rund 25% oberhalb davon, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.04.2021)