Börsenplätze:



Tradegate-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

48,105 EUR +0,27% (23.07.2021, 09:20)



Xetra-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

48,15 EUR +0,20% (23.07.2021, 09:04)



NYSE-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

56,47 USD -0,14% (22.07.2021, 22:10)



ISIN Coca-Cola-Aktie:

US1912161007



WKN Coca-Cola-Aktie:

850663



NYSE Ticker-Symbol Coca-Cola-Aktie:

KO



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) mit Sitz in Atlanta/USA ist Inhaberin aller Marken aus dem Haus Coca-Cola. Sie arbeitet auf der ganzen Welt mit lizenzierten Partnerunternehmen zusammen , die für die Produktion und den Vertrieb der Produkte verantwortlich sind. Zusammen mit ihren Lizenzpartnern beschäftigt die The Coca-Cola Company weltweit mehr als 700.000 Mitarbeiter, die in über 200 Ländern tätig sind. Der Absatz an Coca-Cola-Markenprodukten beträgt jährlich rund 152 Milliarden Liter.



Weltweit führt die The Coca-Cola Company mehr als 500 Marken - mit über 3.500 Produkten im Bereich alkoholfreier Getränke. Dazu gehören Erfrischungsgetränke, Wasser, Säfte, Fruchtsaftgetränke, Sportgetränke, Energy Drinks sowie trinkfertiger Tee und Kaffee. Die Produkte Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören zu den "World's top five" der alkoholfreien, kohlensäurehaltigen Getränke.



Coca-Cola blickt inzwischen auf über 125 erfolgreiche Jahre zurück. Laut Interbrand ist Coca-Cola mit über 70 Milliarden USD seit vielen Jahren eine der weltweit wertvollsten Marken. (23.07.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Getränkeherstellers Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE-Symbol: KO) weiterhin zu kaufen.Die Aktie des Getränkegiganten sei zuletzt immer besser in die Gänge gekommen. Dies solle jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass Coca-Cola so wie die Konsumgüterbranche im Allgemeinen und die Getränkeindustrie im Speziellen im Vergleich zum breiten Markt weiterhin deutlich hinterherhinken würden. Im Falle von Coke stehe seit Jahresbeginn ein moderates Plus in der Höhe von 3% zu Buche, wobei dem eine Performance des Dow Jones von knapp 14% gegenüberstehe.Seit Juli aber zeige die Aktie in einem ansonsten von hoher Volatilität geprägten Aktienmarktumfeld relative Stärke und habe sich vom schwächelnden Konsumgütersektor absetzen können. Daran habe auch der Auftritt des Fußballstars C. Ronaldo bei der EM-Pressekonferenz nichts ändern können. Seine abfällige Äußerung über Coca-Cola habe zwar tatsächlich eine kurze Reaktion ausgelöst, der Hauptgrund für den zwischenzeitlichen Kursrückgang der Aktie sei aber am so genannten Dividendenabschlag zu finden gewesen. Es zeige sich also abermals, dass in der Geldanlage besser keinen dubiosen Medienberichten, sondern lieber Fundamentaldaten die volle Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. Schließlich seien diese äußerst überzeugend gewesen.Im jüngst veröffentlichten Zahlenwerk für Q2 2021 betone die Coca-Cola Company das starke abgelaufene Quartal. Die Nettoumsätze seien um 42% auf USD 10,1 Mrd. gestiegen, wobei der organische Umsatz in der Höhe von 37% vor allem von der nachlassenden Unsicherheit rund um die globale Pandemie getragen worden sei. Die Markterwartungen seien damit übertroffen worden. Der Analystenkonsens sei von einem Umsatzniveau knapp über USD 9 Mrd. ausgegangen.Vor allem im Bereich der alkoholfreien Fertiggetränke sei der wieder zurückgekehrte Durst der Konsumenten zu spüren gewesen. Coca-Cola habe die Marktanteile in diesem Segment nicht nur ausbauen, sondern sogar wieder das Vorkrisenniveau von 2019 erreichen können. Hervorzuheben sei, dass die Anteilsgewinne sowohl vom "at-home", als auch vom "away-from-home"-Kanal getragen worden seien, was auf die Corona-Lockerungen und die damit einhergehende Wiederbelebung der Gastro- und Nachtszene zurückzuführen sei. Der Gewinn pro Aktie sei um 48% auf USD 0,61 bzw. um 61% auf USD 0,68 (auf adjustierter Basis) gestiegen. Auch hierbei habe Coca-Cola deutlich über den Konsenserwartungen geliefert. Diese hätten im Bereich von USD 0,56 gelegen.Auch der Ausblick falle weiterhin erfreulich aus. Im Unternehmen werde auf Gesamtjahressicht ein organisches Umsatzwachstum im Bereich von 12% bis 14% erwartet. Damit sei die ursprüngliche Annahme einer Wachstumsrate im hohen einstelligen Bereich doch recht deutlich nach oben korrigiert worden. Dies decke sich beinahe 1:1 mit den aktuellen Erwartungen des Analystenkonsens. Das Unternehmen habe außerdem die Prognose für das Wachstum des adjustierten Gewinns je Aktie auf 13% bis 15% angehoben, nachdem diese zuvor im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich gelegen habe. Auch hier herrsche Einigkeit mit den Konsenserwartungen.Milchprodukte würden weiterhin großes Potenzial für das Gesamtportfolio darstellen, wobei Premiumangebote von Schlüsselmarken wie Hollandia Trinkjoghurt und Santa Claras aromatisierte Milch ein gesundes Wachstum aufweisen würden. Coca-Cola nütze weiterhin den großen Erfolg von fairlife in den USA mit einer kürzlichen Expansion in Kanada. Auch die Bereiche Sportgetränke, Tee und Kaffee erachte Schleifer als chancenreich.Im historischen Vergleich habe die Coca-Cola Aktie stets mit einer Bewertungsprämie auf KGV-Basis in Relation zum breiten US-Aktienmarkt gehandelt. Zwar erscheine Coke verglichen zur eigenen Geschichte nicht mehr wirklich günstig, relativ zum Gesamtmarkt ergebe sich jedoch noch Spielraum.Die Coca-Cola Company habe im Hinblick auf die Fundamentaldaten ein vielversprechendes erstes Halbjahr hingelegt, welches Lust auf mehr mache. Die Konsumenten würden zu ihren Routinen zurückkehren, was vor allem im Außer-Haus-Kanal spürbar sei. Dies treffe insbesondere auf jene Märkte zu, wo die Impfraten mittlerweile bedeutsame Niveaus erreicht hätten.Das Big Picture der Getränkeindustrie stehe und falle mit dem erfolgreichen Management der Pandemie. Aktuell sehe Schleifer den Impffortschritt als vielversprechend an. Wenngleich die rasante Ausbreitung der Delta-Variante einen bedeutenden Risikofaktor darstelle interpretiere der Analyst die aktuelle Datenlage dahingehend, dass die verwendeten Vakzine zwar nicht das unmittelbare Ende der globalen Pandemie einläuten würden, aber zumindest einem massiven Anstieg der Hospitalisierungsraten gegenüberstünden. Lokale Verschärfungen in der Gastro- und Nachtszene würden dadurch zwar weiterhin an der Tagesordnung sein, von lockdownähnlichen Zuständen und einer de facto erneuten Vollbremsung der globalen Bar- und Clubindustrie gehe der Analyst jedoch nicht aus. Er erwarte daher, dass der bisherige Transformationsprozess bei Coca-Cola Früchte tragen werde und die Pandemie keinen Gamechanger mehr darstelle.Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, belässt daher seine Empfehlung für die Coca-Cola-Aktie auf "Kauf" und behält auch sein Kursziel von USD 62,00 bei. Dieses ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf PE-Multiples auch eine im historischen Kontext angemessene Prämie zum breiten Aktienmarkt berücksichtige. (Analyse vom 22.07.2021)