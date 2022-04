NYSE-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

65,56 USD +0,78% (27.04.2022, 22:00)



ISIN Coca-Cola-Aktie:

US1912161007



WKN Coca-Cola-Aktie:

850663



Ticker-Symbol Coca-Cola-Aktie:

CCC3



NYSE-Symbol Coca-Cola-Aktie:

KO



Kurzprofil The Coca-Cola Company:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) ist einer der weltweit größten Softdrink-Produzenten. Das Unternehmen besitzt die Rechte an weltweit 500 Marken. Zu den Produkten, die allesamt alkoholfrei sind, gehören Erfrischungsgetränke mit und ohne Zucker, Schorlen, Eistees, Sportgetränke, Säfte, verschiedene Mineral-, Heil- und Tafelwasser sowie gekühlte, trinkfertige Kaffeespezialitäten. Auch die Angebotsform ist vielseitig. Die unterschiedliche Packungsgrößen sind zugeschnitten auf den Bedarf von Singles, Großfamilien oder eignen sich für unterwegs.



Mit den Produkten Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören vier Produkte der Coca-Cola Company zu den "World's top five" der nicht-alkoholischen kohlensäurehaltigen Getränke. Daneben zählen zu den erfolgreichsten Marken Coca-Cola Zero, Minute Maid, Powerade, Aquarius, Dasani, Glacéau Vitaminwater, Simply oder Georgia. (28.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola: Starkes Wachstum im ersten Quartal - AktienanalyseDer Getränkekonzern Coca-Cola (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) hat im ersten Quartal 2022 einen beinahe unfassbar großen Umsatzsprung hingelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.In den drei Monaten Januar bis März sei der Erlös aus eigener Kraft um satte 18 Prozent auf etwa 10,5 Mrd. Dollar geklettert. Analysten hätten mit einem organischen Zuwachs von lediglich knapp 9,5 Prozent gerechnet. Dabei habe der PepsiCo-Rivale neben einer besseren Preisgestaltung vor allem von deutlich mehr Verkäufen von Konzentraten, Sirups und anderen Getränken profitiert. Auch die operative Marge habe sich um 2,3 Prozentpunkte auf 32,5 Prozent verbessert. Das vergleichbare Ergebnis je Aktie (EPS) sei gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 16 Prozent auf 0,64 Dollar gestiegen. Hier hätten die Marktteilnehmer bis dato lediglich 0,58 Dollar auf ihren Zetteln gehabt.Auf Jahressicht sei Konzernchef James Quincey auch nach dem Stopp seiner Russland-Geschäfte bei der Prognose eines organischen Umsatzwachstums von sieben bis acht Prozent geblieben. Analysten hätten das Erlöswachstum bislang auf 7,6 Prozent geschätzt, woraus ein Umsatz von 41,6 Mrd. Dollar resultieren würde. Das vergleichbare Ergebnis je Aktie solle nach Konzernangaben um fünf bis sechs Prozent steigen. Vergangenes Jahr habe der Wert bei 2,32 Dollar gelegen. Analysten würden bis dato von einem Plus von 5,6 Prozent ausgehen. Nach dem starken ersten Quartal sei allerdings damit zu rechnen, dass die Analysten ihre Umsatz- und Gewinnschätzungen anheben würden. Allerdings ist die Coca-Cola-Aktie auch schon gut gelaufen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 16/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:62,08 EUR +0,02% (28.04.2022, 11:18)XETRA-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:62,95 EUR +0,74% (28.04.2022, 11:02)