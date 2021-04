Xetra-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

44,765 EUR -0,69% (20.04.2021, 15:02)



NYSE-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

54,00 USD +0,60% (19.04.2021, 22:10)



ISIN Coca-Cola-Aktie:

US1912161007



WKN Coca-Cola-Aktie:

850663



NYSE Ticker-Symbol Coca-Cola-Aktie:

KO



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) mit Sitz in Atlanta/USA ist Inhaberin aller Marken aus dem Haus Coca-Cola. Sie arbeitet auf der ganzen Welt mit lizenzierten Partnerunternehmen zusammen , die für die Produktion und den Vertrieb der Produkte verantwortlich sind. Zusammen mit ihren Lizenzpartnern beschäftigt die The Coca-Cola Company weltweit mehr als 700.000 Mitarbeiter, die in über 200 Ländern tätig sind. Der Absatz an Coca-Cola-Markenprodukten beträgt jährlich rund 152 Milliarden Liter.



Weltweit führt die The Coca-Cola Company mehr als 500 Marken - mit über 3.500 Produkten im Bereich alkoholfreier Getränke. Dazu gehören Erfrischungsgetränke, Wasser, Säfte, Fruchtsaftgetränke, Sportgetränke, Energy Drinks sowie trinkfertiger Tee und Kaffee. Die Produkte Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören zu den "World's top five" der alkoholfreien, kohlensäurehaltigen Getränke.



Coca-Cola blickt inzwischen auf über 125 erfolgreiche Jahre zurück. Laut Interbrand ist Coca-Cola mit über 70 Milliarden USD seit vielen Jahren eine der weltweit wertvollsten Marken. (20.04.2021/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des US-Getränkeherstellers Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO).Die Zahlen für das Q1/2021 hätten sowohl beim Umsatz (+5% y/y auf 9,02 Mrd. USD; organisch: +6% y/y) als auch ergebnisseitig (u.a. bereinigtes EPS: 0,55 (Vj.: 0,51) USD) die Analystenprognose (8,53 Mrd. USD bzw. 0,51 USD je Aktie) sowie den Marktkonsens (8,61 Mrd. USD bzw. 0,50 USD je Aktie) übertroffen. Der Ausblick für 2021 sei bestätigt worden (organisches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich; Anstieg des bereinigten EPS im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich). Lusebrink halte ihn für erreichbar. Des Weiteren plane Coca-Cola einen Anteil an der südafrikanischen Abfülltochter Coca-Cola BeveragesAfrica (CCBA) innerhalb der nächsten 18 Monate über einen Börsengang zu verkaufen.Lusebrink hebe seine Schätzungen für 2021 (u.a. EPS berichtet: 2,18 (alt: 2,17) USD; EPS bereinigt: 2,21 (alt: 2,20) USD; DPS: unverändert: 1,68 USD) und 2022 (u.a. EPS berichtet: 2,39 (alt: 2,36) USD; EPS bereinigt: 2,42 (alt: 2,39) USD; DPS: 1,76 (alt: 1,74 USD) teilweise an. Impulse für die operative Entwicklung erwarte er insbesondere durch eine weitere Verbesserung der Pandemielage in den USA.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Coca-Cola-Aktie bei einem von ihm erwarteten Gesamtertrag (12 Monate) von über 10% weiterhin mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel werde von 58 USD auf 60 USD erhöht. (Analyse vom 20.04.2021)Börsenplätze Coca-Cola-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:44,84 EUR -0,08% (20.04.2021, 15:18)