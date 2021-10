Börsenplätze Coca-Cola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

47,935 EUR +2,02% (27.10.2021, 16:52)



XETRA-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

48,04 EUR +2,42% (27.10.2021, 16:35)



NYSE-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

55,65 USD +2,17% (27.10.2021, 16:18)



ISIN Coca-Cola-Aktie:

US1912161007



WKN Coca-Cola-Aktie:

850663



Ticker-Symbol Coca-Cola-Aktie:

CCC3



NYSE-Symbol Coca-Cola-Aktie:

KO



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) ist einer der weltweit größten Softdrink-Produzenten. Das Unternehmen besitzt die Rechte an weltweit 500 Marken. Zu den Produkten, die allesamt alkoholfrei sind, gehören Erfrischungsgetränke mit und ohne Zucker, Schorlen, Eistees, Sportgetränke, Säfte, verschiedene Mineral-, Heil- und Tafelwasser sowie gekühlte, trinkfertige Kaffeespezialitäten. Auch die Angebotsform ist vielseitig. Die unterschiedliche Packungsgrößen sind zugeschnitten auf den Bedarf von Singles, Großfamilien oder eignen sich für unterwegs. Mit den Produkten Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören vier Produkte der Coca-Cola Company zu den "World's top five" der nicht-alkoholischen kohlensäurehaltigen Getränke. Daneben zählen zu den erfolgreichsten Marken Coca-Cola Zero, Minute Maid, Powerade, Aquarius, Dasani, Glacéau Vitaminwater, Simply oder Georgia. (27.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Getränkeherstellers Coca-Cola Co. (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Getränkeriese Coca-Cola habe sich im dritten Quartal weiter von der Corona-Pandemie erholt. Für das Gesamtjahr werde Konzernchef James Quincey nun trotz deutlich gestiegener Rohstoffpreise etwas zuversichtlicher. Die Aktie steige 2,2 Prozent und sei damit hinter McDonald’s und Microsoft bislang der drittbeste Wert des Tages im Dow.Der bereinigte Gewinn je Aktie solle 2021 um 15 bis 17 Prozent zulegen nach 1,95 US-Dollar im vergangenen Jahr, wie der Dow-Konzern am Mittwoch in Atlanta mitgeteilt habe. Bislang habe Quincey bestenfalls 15 Prozent in Aussicht gestellt.Der Umsatz sei im Berichtszeitraum verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 16 Prozent auf zehn Milliarden Dollar (8,6 Milliarden Euro) gewachsen. Unter dem Strich seien mit knapp 2,5 Milliarden Dollar 42 Prozent mehr Gewinn hängengeblieben als vor einem Jahr. Das bereinigte Ergebnis je Aktie sei um fast ein Fünftel auf 0,65 Dollar nach oben geschnellt. Damit habe das Unternehmen besser als erwartet abgeschnitten.2020 habe die pandemiebedingte Schließung von Restaurants, Stadien, Kinos und anderen öffentlichen Einrichtungen, in denen ein erheblicher Teil des Umsatzes entstehe, dem Konzern stark zugesetzt. In den vergangenen Quartalen hätten sich die Geschäfte dann wieder im Zuge der Lockerung oder Abschaffung pandemiebedingter Einschränkungen in vielen Ländern erholt. Der Umsatz im dritten Quartal habe nun sogar den Wert des gleichen Zeitraums des Jahres 2019 übertroffen, als von Corona noch keine Rede gewesen sei.Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Zur Absicherung nach unten gelte weiter: Stoppkurs für die Coca-Cola-Aktie bei 34,00 Euro setzen. (Analyse vom 27.10.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link